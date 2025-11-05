Mở rộng hợp tác, kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Mỹ

Tối 4/11 (giờ địa phương) Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Washington D.C, chặng dừng đầu tiên trong chuỗi các hoạt động quảng bá du lịch tại Mỹ nhằm tăng cường hợp tác du lịch, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp du lịch hai nước.

Cùng với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 18 doanh nghiệp du lịch, khách sạn và hãng hàng không hàng đầu của Việt Nam đã tham gia các phiên gặp gỡ B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), kết nối với hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, hiệp hội, hãng hàng không và cơ quan truyền thông Mỹ.

Nhiều đối tác Mỹ đánh giá cao tiềm năng du lịch Việt Nam, bày tỏ mong muốn hợp tác mở rộng các đường bay và sản phẩm du lịch mới, đồng thời tăng cường quảng bá điểm đến Việt Nam tại thị trường Bắc Mỹ.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, với thông điệp “Việt Nam - Thế giới của những trải nghiệm, giá trị vượt trội," Việt Nam mong muốn mang đến cho du khách Mỹ những trải nghiệm phong phú, độc đáo, kết hợp giữa di sản-văn hóa-ẩm thực-nghỉ dưỡng và các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao, du lịch đã trở thành một trong những cây cầu quan trọng nhất, không chỉ về kinh tế, mà còn về văn hóa và giao lưu nhân dân, giúp người dân hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn. Mỹ hiện là một trong những thị trường du lịch trọng điểm hàng đầu của Việt Nam với gần 623.000 lượt khách đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025.

Trả lời phỏng vấn TTXVN, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết Mỹ không những là thị trường khách đến Việt Nam đông mà còn có sức chi trả rất cao, thời hạn lưu trú dài, thường là đến 12 ngày. Do đó, đây là một trong những thị trường đích mà trong ngành du lịch hướng tới để thúc đẩy lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, đồng thời góp phần tăng trưởng GDP của đất nước.

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Năm 2025 là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ song phương: 50 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc và 30 năm kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, trong 3 thập kỷ qua, hai nước đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Từ những cựu thù trong quá khứ, hai nước Việt Nam và Mỹ đã trở thành bạn bè, đối tác, và nay là Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, đồng thời là điểm đến đầu tư hấp dẫn với gần 1.500 dự án của các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 2,5 triệu người Mỹ gốc Việt và hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ chính là cây cầu hữu nghị sống động, gắn kết hai dân tộc. Chính mối quan hệ ngày càng phát triển và lịch sử đặc biệt giữa hai quốc gia là nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân.

Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Mỹ năm 2025 bao gồm các sự kiện lần lượt diễn ra tại Washington (ngày 4/11), New York (ngày 6/11) và Boston (ngày 10/11).

Tại mỗi điểm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu các sản phẩm, chính sách và điểm đến mới của Việt Nam, tập trung vào các loại hình được thị trường Mỹ quan tâm như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng và triển lãm), du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch di sản và du lịch ẩm thực.

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống Việt Nam cùng không gian trưng bày văn hóa-du lịch cũng mang đến cho khách mời những ấn tượng đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Thông qua hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa và truyền thông quốc tế, chương trình mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước./.

Du lịch Việt Nam quảng bá những trải nghiệm, giá trị vượt trội tại Hoa Kỳ Việt Nam sẽ quảng bá các điểm đến như Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…; du lịch biển nghỉ dưỡng, văn hóa-di sản, golf, MICE, ẩm thực, trải nghiệm cao cấp... tại Mỹ.