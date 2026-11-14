Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp thực chất vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17/11/2026.

Việc tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sự kiện quan trọng này thể hiện Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam./.

Quan hệ Việt Nam-ASEAN: Hành trình hội nhập, đóng góp và khẳng định vị thế Từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng, phát triển và củng cố Cộng đồng ASEAN, luôn là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN.