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Thông tin về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, các Hội nghị Cấp cao liên quan

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17/11/2026 là chuỗi Hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

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Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17/11/2026.

Đây là chuỗi Hội nghị cấp cao cuối cùng trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines. Các Hội nghị lần này dự kiến thông qua khoảng 33 văn kiện, trong đó có các Tuyên bố chuyên ngành của ASEAN về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn, thúc đẩy tăng trưởng MSME dựa trên trí tuệ nhân tạo, nâng cao tự cường và an ninh nguồn cung dầu khu vực, nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong sẵn sàng ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp (sáng kiến của Việt Nam)… cũng như các Tuyên bố với các đối tác +1, ASEAN+3 và Cấp cao Đông Á (EAS)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị Cấp cao ASEAN #ASEAN #Philippines #Hợp tác khu vực #ASEAN-bt Philippines
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