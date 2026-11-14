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Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026: “Thăng Long Kẻ Nghệ”

Lễ hội đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng, hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, từng bước phát triển lễ hội thành thương hiệu quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo.

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Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” diễn ra từ 13 đến 28/11/2026 tại 5 cụm khu vực: Quảng trường Sáng tạo, Chợ Đồng Xuân, Đình và di tích Phố Cổ, Công viên Thống Nhất, Rạp hát và Sân khấu cộng đồng, với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, trong đó có hơn 100 nghệ sỹ quốc tế, đến từ 21 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của mùa Lễ hội năm nay là chợ Đồng Xuân trở thành không gian nghệ thuật với 25 nghệ sỹ tham gia. Triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân” diễn ra từ ngày 14-28/11, đưa nghệ thuật đương đại vào cuộc gặp gỡ với kiến trúc, hàng hóa, âm thanh và nhịp sống của một khu chợ đang hoạt động, mở thêm những cách cảm nhận và tiếp nối văn hóa Kẻ Chợ trong đời sống đương đại. Trong đó, tiểu thương góp câu chuyện, chất liệu và cùng bước vào quá trình sáng tạo.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 đánh dấu bước chuyển dịch quan trọng, hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị, từng bước phát triển lễ hội thành thương hiệu quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội #Thiết kế sáng tạo #Hà Nội #Chợ Đồng Xuân #Nghệ thuật đương đại #NQ 80-bt TP. Hà Nội
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