Việt Nam đóng góp tích cực, mở rộng không gian hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ

Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ; là thành viên có đóng góp tích cực, trách nhiệm với các vấn đề chung, thúc đẩy mục tiêu đoàn kết, đối thoại, hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 14 đến ngày 16/11/2026.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tiếp tục khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ; là thành viên có đóng góp tích cực, trách nhiệm với các vấn đề chung của Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy các mục tiêu chung là đoàn kết, đối thoại, hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững./.