Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia

Tổng Bí thư Ban, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến ngày 16/11.

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến ngày 16/11/2026.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20; đồng thời góp phần củng cố tin cậy chính trị, gắn bó và phối hợp giữa hai Đảng và Lãnh đạo cấp cao hai nước; chia sẻ tầm nhìn, định hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới; tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong./.