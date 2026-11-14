Tạp chí Cộng sản mở rộng trao đổi hợp tác tại Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, thực hiện chương trình công tác đối ngoại, đoàn Tạp chí Cộng sản do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý, dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Canada nhằm tìm hiểu tình hình về quan hệ hai nước, hoạt động của cộng đồng người Việt và các cơ sở nghiên cứu sở tại.

Trong buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, đoàn đã được nghe thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Canada, chính sách đối ngoại và những chuyển biến trong quan hệ hai nước. Các nội dung trao đổi tập trung vào triển vọng hợp tác song phương, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn.

Đại diện Đại sứ quán đã giới thiệu những kết quả nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Canada, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Bên cạnh các mối quan hệ hợp tác về chính trị, ngoại giao và thương mại, hai nước còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác về khoa học-công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đoàn cũng được thông tin về việc kết nối đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt tại Canada với các cơ quan, tổ chức trong nước; hoạt động của các hội đoàn, tổ chức sinh viên và những nỗ lực giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang (trái), Chủ nhiệm Sáng kiến Canada–ASEAN thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, Đại học York, tặng Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý cuốn sách song ngữ Việt–Anh “Bài ca Hồ Chí Minh,” một trong những công trình của bà nhằm giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới bạn đọc Việt Nam và quốc tế. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện Cơ quan thường trú TTXVN tại Canada trao đổi thêm về tình hình địa bàn từ góc độ báo chí, công tác thông tin về quan hệ song phương và việc khai thác nguồn tin từ giới chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng người Việt.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, gắn kết cộng đồng với quê hương. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa của việc tìm hiểu thực tiễn địa bàn, cập nhật những chuyển động trong quan hệ quốc tế và tăng cường kết nối với các đối tác, phục vụ công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và thông tin đối ngoại của Tạp chí Cộng sản.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý cho rằng việc kết nối trí thức, nhà khoa học người Việt tại Canada với trong nước có ý nghĩa lâu dài, góp phần huy động nguồn lực tri thức phục vụ phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ của đất nước. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là cầu nối quan trọng để củng cố đoàn kết cộng đồng, giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè Canada.

Tại Toronto, đoàn đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt để tìm hiểu đời sống, sự phát triển của các hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào trong việc đóng góp cho quan hệ hai nước. Các nội dung trao đổi hướng tới những cách thức tập hợp, kết nối người Việt trẻ tuổi, hỗ trợ học tập, phát triển nghề nghiệp và khuyến khích tham gia các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là dịp để đoàn tìm hiểu khả năng phát huy lợi thế về chuyên môn, ngôn ngữ và sự am hiểu hai nền văn hóa của thế hệ trẻ kiều bào trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Canada.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý (thứ tư bên phải) tặng ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản cho Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Canada Phó Hoàng Hân. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Trong nội dung trao đổi với đoàn, Tiến sỹ Nguyễn Đài Trang, Chủ nhiệm Sáng kiến Canada-ASEAN thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Á, Đại học York, đã nhấn mạnh sự tham gia ngày càng tích cực của thế hệ trẻ vào hoạt động hội đoàn và giao lưu nhân dân. Các tổ chức cộng đồng đang thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, quan tâm tới những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như công nghệ sạch, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đồng thời quảng bá văn hóa, cung cấp thông tin về Việt Nam tới công chúng sở tại.

Đoàn cũng đã có buổi làm việc tại Đại học York nhằm tìm hiểu hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu châu Á và Sáng kiến Canada-ASEAN, qua đó có thêm thông tin về các hướng nghiên cứu, trao đổi học thuật và kết nối giữa giới nghiên cứu Canada với khu vực châu Á. Hoạt động này góp phần mở rộng tiếp xúc với giới học thuật sở tại, phục vụ việc tìm hiểu các vấn đề khu vực, quốc tế và các khả năng kết nối nghiên cứu trong thời gian tới./.

'Xây dựng Tạp chí Cộng sản thực sự là cơ quan lý luận chính trị hàng đầu' Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Tạp chí Cộng sản đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức để tăng tính hấp dẫn, thiết thực, lan tỏa; đa dạng hóa sản phẩm phù hợp cán bộ trẻ.