Nền công nghiệp concert: Tạo sức mạnh kết nối và cơ hội phát triển kinh tế

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026), chiều 12/11 tại Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức tọa đàm truyền hình với chủ đề “Từ concert-Tới con tim” bàn về sức mạnh kết nối của âm nhạc, vai trò của concert trong đời sống văn hóa đương đại và cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nhu cầu thụ hưởng văn hóa đang thay đổi

Thời gian gần đây, concert đã trở thành một hiện tượng nổi bật trong đời sống văn hóa, nghệ thuật. Năm 2025, cả nước có hơn 810 sự kiện âm nhạc. Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” thu hút gần 50.000 khán giả tại sân vận động; nhiều chương trình của nghệ sỹ trong nước và quốc tế đón hàng chục nghìn người tham dự mỗi đêm. Đáng chú ý, giữa tháng 10/2026, Thành phố Hồ Chí Minh có một dịp cuối tuần diễn ra tới 8 concert.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả (trái) và Tiến sỹ Trần Ly Ly, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam thảo luận tại buổi toạ đàm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Lý giải sự phát triển mạnh mẽ này, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho rằng đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy đời sống văn hóa Việt Nam đang có những bước phát triển mới. Ngành văn hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức hàng ngày mà từng bước hướng tới những hoạt động có quy mô lớn hơn, gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa.

Cùng với đó, cách tiếp cận, thưởng thức các giá trị văn hóa, nghệ thuật cũng có sự thay đổi. Không chỉ lắng nghe giai điệu âm nhạc, giới trẻ ngày nay còn mong muốn trực tiếp đến các sự kiện, chương trình âm nhạc để giao lưu, chia sẻ và kết nối. Sự phát triển của công nghệ và môi trường số cũng góp phần mở rộng khả năng lan tỏa của các sự kiện.

Có mặt tại tọa đàm, nghệ sỹ Đen, ca sỹ Bảo Trâm, nhạc sỹ Nguyễn Hữu Vượng đều chia sẻ sự xúc động đặc biệt khi tham dự các concert quốc gia như “Tổ quốc trong tim,” “Nối vòng tay lớn”…

Từ trái sang: Nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, ca sỹ Bảo Trâm Idol, ca sỹ Đen Vâu thảo luận tại buổi toạ đàm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

“Đó là một cảm xúc tuyệt vời khi rất nhiều người cùng hòa giọng trong bầu không khí của tình đoàn kết, sự nhân văn và lòng yêu nước. Tôi thấy may mắn khi được hoạt động nghệ thuật ở thời đại này khi mà có rất nhiều người giỏi và chuyên nghiệp cùng chung tay tạo ra giá trị nghệ thuật biểu diễn. Bản thân tôi dường như là ‘điểm cuối’ của chuỗi sản xuất đó. Khi biểu diễn, chính tôi cũng tận hưởng không khí sân khấu, sự hào hứng của khán giả,” Đen chia sẻ.

Cùng cảm xúc đó, ca sỹ Bảo Trâm cho hay khi cô biểu diễn trong concert “Nối vòng tay lớn” mới đây tại Thái Nguyên, cô cũng được tận hưởng một bầu không khí đầy nhiệt huyết của khán giả trong những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước.

“Mọi người cứ nghĩ rằng nghệ sỹ là người truyền cảm hứng cho khán giả nhưng tôi thấy ngược lại, chính nghệ sỹ được truyền cảm hứng thông qua những chương trình như thế này,” ca sỹ Bảo Trâm bày tỏ.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” tại Thái Nguyên. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

Chia sẻ về quá trình sáng tạo phía sau sân khấu, nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng cho hay cần chuẩn bị vài tháng để lên nội dung kịch bản văn học, sau đó là vận hành bản phối, qua nhiều khâu rồi mới ra sân khấu.

"Khán giả đến càng đông thì nhà sản xuất càng áp lực. Tôi không biết mình làm thành công đến đâu, khán giả sẽ hưởng ứng đến đâu. Sau vài nốt nhạc vang lên, thấy hiệu ứng tốt từ phía khán đài là bao nhiêu áp lực bay hết," nhạc sỹ Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ.

Phát triển chuỗi dịch vụ gắn với concert

Tại tọa đàm, các khách mời cũng thảo luận cách đưa các chất liệu lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc vào âm nhạc đương đại, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Cùng với đó, các nghệ sỹ và nhà quản lý văn hóa cũng đưa ra giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững như: Hoàn thiện thể chế, bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, đầu tư hạ tầng biểu diễn, phát triển chuỗi dịch vụ gắn với concert như du lịch, lưu trú, ẩm thực, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt Nam, nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận thị trường quốc tế.

Các đại biểu theo dõi buổi toạ đàm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bà Phan Thị Kim Oanh cho rằng cần nhìn nhận concert trong mối liên hệ với sự phát triển của công nghiệp văn hóa, thay vì chỉ xem đây là những chương trình biểu diễn phục vụ nhu cầu nghe, xem tại một địa điểm cụ thể.

Thực tế, hiệu quả kinh tế của các concert đến từ doanh thu bán vé và khả năng thúc đẩy nhiều lĩnh vực dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, nghệ sỹ biểu diễn và nhà sản xuất. Đây là điều kiện quan trọng để khuyến khích sáng tạo, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các hoạt động biểu diễn và công nghiệp văn hóa.

Nhấn mạnh việc giữ gìn bản sắc trong quá trình phát triển, bà Kim Oanh cho rằng việc đưa những sản phẩm văn hóa mang tinh thần dân tộc vào các chương trình nghệ thuật chính là niềm tự hào, đồng thời tạo nên sự đồng cảm, kết nối với hàng trăm triệu trái tim người Việt Nam. Đây mới là yếu tố thực sự chạm đến công chúng.

Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" thu hút hàng vạn khán giả. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Công nghệ, trang thiết bị là những yếu tố có thể học hỏi, đầu tư và tiếp cận. Tuy nhiên, nếu sản phẩm văn hóa thiếu đi những giá trị bản sắc, hồn cốt dân tộc thì sớm muộn cũng khó có thể tồn tại và tạo được dấu ấn lâu dài. Chính vì vậy, để tạo nên những giá trị có sức sống, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa rộng rãi, các nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà đầu tư cần tìm ra con đường phát triển mang bản sắc riêng. Khi đó, công nghiệp văn hóa Việt Nam mới có thể phát triển mạnh mẽ, vươn ra thế giới.

Chia sẻ tại tọa đàm, Tiến sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ly Ly, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam cho rằng Việt Nam đang ở trong một giai đoạn đặc biệt, chuyển từ tư duy tổ chức các chương trình nhỏ lẻ sang tổ chức những concert và chương trình quy mô lớn.

Giá trị cốt lõi làm nên một chương trình nghệ thuật quy mô lớn trước hết phải xuất phát từ tư tưởng. Chẳng hạn, chương trình “Tổ quốc trong tim” đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, giúp thế hệ trẻ nhìn lại quá khứ hào hùng, tự hào của dân tộc qua các sản phẩm nghệ thuật, từ đó có cách tiếp cận mới để sống và làm việc tốt hơn.

Bên cạnh đó là sự đầu tư bài bản, sự tham gia của nhà sản xuất, nhà sáng tạo, những nghệ sĩ tài năng, phù hợp với định hướng chương trình. Đây là cơ sở để hình thành sức sống, định hướng nghệ thuật tập trung và bản sắc riêng cho mỗi concert.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Trần Ly Ly, khi một chương trình biểu diễn phát triển thành chuỗi sự kiện, xây dựng được thương hiệu, những người làm sáng tạo sẽ phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao, đó là làm thế nào để mỗi chương trình sau có chất lượng tốt hơn, tạo được sự khác biệt và sức hấp dẫn riêng.

Để phát triển sâu rộng, vươn ra thị trường quốc tế, các nhà sáng tạo cần chú trọng xây dựng bản sắc, trong đó cốt lõi chính là những giá trị văn hóa Việt Nam. Càng hội nhập quốc tế, tinh thần Việt Nam càng cần được thể hiện rõ nét trong các sản phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, văn hóa không phải là di sản bị đóng băng mà luôn vận động, chuyển mình. Vì vậy, người làm sáng tạo cần biết chắt lọc những tinh hoa văn hóa dân tộc, kết hợp với tư duy đổi mới và sự giao thoa văn hóa quốc tế, qua đó tìm ra hướng phát triển hài hòa giữa việc gìn giữ bản sắc Việt Nam với xu thế của thời đại./.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026": Kết nối ký ức, thắt chặt sức mạnh đại đoàn kết Hơn 30.000 khán giả hòa mình vào Concert "Tự hào là người Việt Nam 2026" tại Thái Nguyên, nơi âm nhạc và ngọn lửa cách mạng kết nối ký ức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.