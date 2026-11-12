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Ca khúc "Swim" của BTS lọt danh sách ca khúc hay nhất năm 2026 của Apple Music

Trở thành đại diện K-pop duy nhất góp mặt trong danh sách thường niên của Apple Music, ca khúc "Swim" tiếp tục minh chứng sức hút đỉnh cao của BTS ngay trước thềm tour diễn vòng quanh châu Á.

Đào Lâm
Nhóm nhạc BTS biểu diễn. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhóm nhạc BTS biểu diễn. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, truyền thông Hàn Quốc ngày 11/11 đưa tin ca khúc "Swim," bài hát chủ đề trong album mang tên "Arirang" của siêu nhóm nhạc K-pop BTS, đã được Apple Music lựa chọn vào danh sách "Best Songs of 2026" (Những ca khúc hay nhất năm 2026). BTS là nhóm nghệ sĩ K-pop duy nhất góp mặt trong danh sách thường niên này.

Nhóm nhạc gồm 7 thành viên dự kiến khởi động chặng lưu diễn châu Á thuộc khuôn khổ tour diễn thế giới "Arirang" tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 19/11. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục biểu diễn tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore và Jakarta (Indonesia).

Danh sách của Apple Music năm nay cũng có sự xuất hiện của ca khúc "Dracula," sản phẩm hợp tác giữa ban nhạc Tame Impala của Australia và Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ K-pop BLACKPINK.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ piano Lim Yun Chan cũng được vinh danh trong danh sách với bản trình diễn trực tiếp tác phẩm "Goldberg Variations" của nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach tại Nhà hát Carnegie Hall ở New York (Mỹ) vào năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)
#BTS #Apple Music #K-pop #BLACKPINK #Âm nhạc Hàn Quốc
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