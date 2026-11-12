Vietnam International Fashion Week W/F 2026 trao cơ hội cho thế hệ sáng tạo mới

Trao sân khấu mở màn cho những nhà thiết kế trẻ, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 22 đặt thế hệ kế cận vào vị trí trung tâm, đồng thời kết nối sáng tạo Việt với các tên tuổi quốc tế.

Không dành vị trí mở màn cho những nhà thiết kế đã thành danh, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 22 (Vietnam International Fashion Week 2026) lựa chọn Top 3 bước ra từ cuộc thi Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026.

Trong khi đó, vị trí kết màn được trao cho nhà thiết kế gạo cội Mai Lâm. Sự sắp đặt này tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý, thể hiện tinh thần kết nối và tiếp nối giữa các thế hệ sáng tạo của thời trang Việt.

Ban tổ chức vừa chính thức khởi động Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026 với thông điệp #FashionInMotion. Sự kiện diễn ra từ ngày 26-28/11/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, quy tụ 14 nhà thiết kế, thương hiệu trong nước và quốc tế.

Khi thế hệ trẻ được trao cơ hội

Bước sang mùa tổ chức thứ 22, tuần lễ thời trang tiếp tục theo đuổi định hướng phát hiện, hỗ trợ các tài năng mới, đồng thời tạo không gian để những nhà thiết kế và thương hiệu Việt thể hiện bản sắc, tiếp cận thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, việc trao vị trí mở màn cho các nhà thiết kế trẻ không chỉ mang ý nghĩa lựa chọn nhân tố mới cho một mùa diễn, mà còn thể hiện sự chuyển dịch trong cách tạo dựng lực lượng kế cận của ngành thời trang.

Chia sẻ về thông điệp #FashionInMotion, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á, đại diện Ban tổ chức, bà Trang Lê cho biết thời trang luôn vận động, những giới hạn cũ liên tục được phá vỡ để mở ra các cơ hội và không gian sáng tạo mới.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á, đại diện Ban tổ chức, bà Trang Lê chia sẻ thông tin về chương trình. (Ảnh: BTC)

Theo bà, điểm đặc biệt của mùa thời trang năm nay là sân khấu mở màn được trao cho Top 3 cuộc thi Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026, thay vì những tên tuổi đã thành danh. Đây là cơ hội để các tài năng mới thể hiện bản lĩnh, dấu ấn sáng tạo, đồng thời cụ thể hóa định hướng tìm kiếm, nuôi dưỡng và chắp cánh cho tương lai thời trang Việt Nam.

Bộ sưu tập mở màn mang thông điệp “Vị ngon của sự tinh khiết - Khơi nguồn bản sắc thuần khiết,” do các nhà thiết kế chiến thắng từ chương trình Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026 thực hiện. Lựa chọn này đưa sức trẻ và những ý tưởng mới vào vị trí khởi đầu của tuần lễ thời trang, tạo sự đối thoại với những sáng tạo đã định hình phong cách qua nhiều năm.

Vị trí kết màn mùa thứ 22 được trao cho nhà thiết kế Mai Lâm. Theo đuổi trường phái Wearable Art, nhà thiết kế này kết hợp chất liệu truyền thống Việt Nam với chất liệu công nghiệp, khai thác họa tiết dân gian cùng những phom dáng suông, bất đối xứng mang tinh thần tự do, phóng khoáng. Đây cũng là lần đầu tiên Mai Lâm giới thiệu các thiết kế của mình trên sàn diễn Vietnam International Fashion Week.

Sự đối lập giữa hai vị trí mở màn và kết màn tạo nên cấu trúc đáng chú ý cho mùa diễn: một bên là những gương mặt trẻ đang tìm kiếm tiếng nói riêng, một bên là nhà thiết kế giàu kinh nghiệm với hành trình sáng tạo đã định hình. Thay vì chỉ tôn vinh những tên tuổi nổi bật, tuần lễ dành không gian cho cả những nhân tố mới và những giá trị sáng tạo đã được bồi đắp qua thời gian.

"Nhá hàng" một số thiết kế sẽ ra mắt tại tuần thời trang Thu Đông sắp diễn ra ở Hà Nội. (Ảnh: BTC)

Mở rộng không gian sáng tạo, kết nối thời trang quốc tế

Bên cạnh hai điểm nhấn mở màn và kết màn, sàn diễn Thu Đông 2026 có sự trở lại của những nhà thiết kế, thương hiệu từng góp mặt và tạo dấu ấn qua các mùa như Đức Hùng, Hà Linh Thư, CEM, CANIFA by Lê Hà.

Các thương hiệu YODY kết hợp cùng nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng, GOLDIE và DMC by Đỗ Mạnh Cường cũng góp mặt, bên cạnh hai cơ sở đào tạo là Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Sự tham gia của các cơ sở đào tạo mở rộng thành phần sáng tạo trên sàn diễn, đồng thời tạo thêm sự kết nối giữa môi trường đào tạo, nhà thiết kế và hoạt động của ngành thời trang.

Đặc biệt, mùa thứ 22 của tuần thời trang chào đón nhà thiết kế Angelo Cruciani (Italy), người từng góp mặt tại Milan Fashion Week; nhà thiết kế Aharon Genish (Israel) và thương hiệu CHULA (Tây Ban Nha). Sự hiện diện của các nhà thiết kế, thương hiệu nước ngoài góp thêm những góc nhìn và cách tiếp cận đa dạng, tạo cơ hội giao lưu giữa thời trang Việt Nam với các dòng chảy sáng tạo quốc tế.

Với 14 nhà thiết kế và thương hiệu trong nước, quốc tế tham gia, Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026 không chỉ là nơi giới thiệu các bộ sưu tập mới mà còn phản ánh sự đa dạng của lực lượng sáng tạo, từ nhà thiết kế độc lập, thương hiệu thương mại đến các cơ sở đào tạo nghệ thuật.

Hai thiết kế đến từ nhà thiết kế Đức Hùng. (Ảnh: BTC)

Trong hành trình phát triển, thời trang Việt vẫn đứng trước yêu cầu vượt khỏi lợi thế sản xuất, gia công để từng bước xây dựng năng lực thiết kế, thương hiệu và bản sắc riêng.

Bởi vậy, việc phát hiện tài năng, tạo điều kiện cho nhà thiết kế trẻ bước ra những sân khấu chuyên nghiệp và mở rộng kết nối quốc tế có ý nghĩa không nhỏ với quá trình hình thành một ngành thời trang có năng lực sáng tạo độc lập.

Từ lựa chọn người mở màn đến gương mặt kết màn, mùa thứ 22 gửi đi thông điệp về sự tiếp nối: những giá trị đã được tạo dựng cần được kế thừa, nhưng tương lai của thời trang Việt cũng cần được mở đường bằng những tư duy mới, những cá tính sáng tạo mới. Đó cũng là hành trình để thời trang Việt từng bước khẳng định vị trí bằng chính năng lực thiết kế và dấu ấn văn hóa của mình./.

Lộ diện các NTK quốc tế tham gia Vietnam International Fashion Week 2026 Thông tin từ ban tổ chức, tuần thời trang mùa này chào đón các NTK, thương hiệu quốc tế như: Angelo Crucian, Italy; Frederick Lee, Singapore; Chung Chung Lee và Slingstone, Hàn Quốc; TANDT, Thái Lan.