Phát huy sức mạnh đối ngoại trong kiến tạo động lực phát triển mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động củng cố tin cậy chính trị, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu và thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Các khuôn khổ hợp tác được củng cố, những định hướng mới được xác lập và các cơ chế đối thoại tiếp tục được phát huy, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, huy động nguồn lực và tạo thêm không gian phát triển cho đất nước.

Củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã đạt nhiều kết quả hết sức quan trọng, trong bối cảnh hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới và tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, trao đổi, làm việc, hai bên đã đạt nhất trí cao về nhiều nội dung quan trọng và đã được thể hiện rõ trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Tinh thần quan trọng và nổi bật là việc hai nước chuyển sang một giai đoạn mới của quan hệ, là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Điều này phù hợp với giai đoạn phát triển mới và những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhấn mạnh các khuôn khổ hợp tác quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, gắn kết như khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, liên kết chuỗi sản xuất và cung ứng, tài chính, đầu tư và hỗ trợ phát triển.

Cùng với đó, các khuôn khổ hợp tác về tài chính, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác cũng được cụ thể hóa để đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn phát triển của hai nước trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng đã ký kết 11 thỏa thuận giữa các bộ, ngành, địa phương và khoảng 60 thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp. Đây là những nền tảng quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu.

Có thể nói, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng trong việc nâng tầm quan hệ hai nước, tăng cường sự hiểu biết và củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực trên cả bình diện song phương, đa phương theo đúng tinh thần đồng hành, đồng kiến tạo, phù hợp với chiến lược phát triển của hai bên, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Những kết quả quan trọng đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Chuyến thăm cũng là bước triển khai chủ động, tích cực và hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần tạo cục diện đối ngoại thuận lợi thông qua các hoạt động đối ngoại của các Lãnh đạo chủ chốt tới các nước, lãnh đạo nước ngoài thăm Việt Nam cũng như hoạt động trao đổi, tiếp xúc của các cấp, các bộ, ngành, địa phương với đối tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba.

Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo Việt Nam khẳng định luôn coi trọng, gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba; nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, dược phẩm; tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cuba trong khả năng của Việt Nam.

Song song với việc phát triển quan hệ với các đối tác quan trọng, Việt Nam tiếp tục coi trọng củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-13/11 của Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Tại cuộc hội đàm ngày 12/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Việc ký Chương trình hành động chung giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga giai đoạn 2026-2029 cùng các văn kiện hợp tác giữa địa phương và cơ quan hai nước tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, Đối thoại Chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng lần thứ 11, diễn ra ngày 10/11 tại Hà Nội, hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, củng cố tin cậy chiến lược; đánh giá cao kết quả hợp tác về an ninh hàng hải, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982...

Chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành nguồn lực phát triển

Trên nền tảng quan hệ chính trị được củng cố, ngoại giao kinh tế tiếp tục hướng tới huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hợp tác với Hàn Quốc tiếp tục mở ra cơ hội trong phát triển các ngành công nghệ chiến lược. Tại Hội nghị AI - Bán dẫn Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 12/11 tại Hà Nội, phía Việt Nam nhấn mạnh mong muốn chuyển mạnh hợp tác sang cùng nghiên cứu, thiết kế chip, phát triển các mô hình, giải pháp AI, sản phẩm và thị trường, gắn với chuyển giao công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo hai nước được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Bên cạnh khoa học, công nghệ, huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển hạ tầng chiến lược tiếp tục là một hướng ưu tiên của ngoại giao kinh tế.

Tại cuộc tiếp Đoàn Ban Giám đốc Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ngày 10/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị hai bên khẩn trương xây dựng danh mục đầu tư dài hạn trong giai đoạn 5 năm, cụ thể hóa thành các dự án ưu tiên có khả năng triển khai sớm. Các lĩnh vực được Việt Nam quan tâm bao gồm hệ thống đường sắt, cảng biển, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và những công trình kết nối chiến lược.

Tại cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Idemitsu Kosan (Nhật Bản) ngày 11/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Tập đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời nghiên cứu mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực năng lượng phù hợp với nhu cầu phát triển và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Trong khi đó, tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Atlas Air Worldwide (Hoa Kỳ) ngày 12/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng hàng không, hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và logistics quốc tế. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Atlas Air Worldwide, tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, góp phần tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng...

Củng cố quan hệ đối tác, huy động các nguồn lực quốc tế, chủ động tham gia hợp tác đa phương, các hoạt động đối ngoại đang được triển khai toàn diện, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là những bước đi cụ thể trong việc đưa đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn, phát huy vai trò của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế quốc gia và mở rộng không gian phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.

Tin cậy chính trị tạo nền tảng mở rộng hợp tác thực chất Việt Nam-Nhật Bản Chuyên gia Toshiro Nishizawa đánh giá mức độ tin cậy chính trị cao cùng cách tiếp cận hợp tác thực chất tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt-Nhật tiếp tục phát triển.