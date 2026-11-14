Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bố trí địa điểm xây dựng nhà văn hóa, trước hết là nhà văn hóa cụm dân cư bao gồm các tổ dân phố, tiến tới mỗi khu dân cư đều có nơi sinh hoạt cộng đồng.