Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ba Đình

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cùng khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Trong cuộc hội kiến, lãnh đạo hai nước nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giao thông, thương mại biên giới, năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời củng cố phối hợp quốc phòng, an ninh.
Tăng cường hợp tác nghị viện thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam-Lào-Campuchia
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap tại Manila, Philippines.
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm một số chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp và Vĩnh Long.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hun Sen trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia trong nhiều thập kỷ qua.
Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 48 tại Campuchia
Thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 48.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất xây dựng danh mục ưu tiên hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN 2026-2035 cần tập trung vào 4 ưu tiên, trong đó có kết nối giao thông và logistics xuyên biên giới.
Việt Nam ủng hộ thúc đẩy “văn hóa” tham vấn, đối thoại, xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị và Phiên Tham vấn tại Philippines.
Thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Quốc hội Việt Nam và Lào
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, chuyển đổi số và hợp tác thiết thực giữa hai Văn phòng Quốc hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Chiều 14/11/2026, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN
Chiều 14/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN-BIS).
Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 6 liệt sỹ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ
Thủ tướng ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 chiến sỹ hy sinh khi huấn luyện tại Trường bắn quốc gia TB1; thủ tục khen thưởng đang được xúc tiến.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Ba Đình
Sáng 14/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Liên tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 phường Ba Đình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni
Trong chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, chiều 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu các hoạt động tại Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến công tác tại Campuchia và tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường quan hệ với các nước thành viên.
Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong hợp tác tiểu vùng Mekong
Theo chuyên gia Collins Chong, Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ việc quản lý nguồn nước ở thượng nguồn, phát triển thủy điện, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên, định hướng phát triển của ASEAN, đưa ra đề xuất nhằm thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Lấy văn hóa làm nền tảng, khơi dậy sức sáng tạo và vươn lên làm giàu chính đáng của nhân dân
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện phát triển đưa Tân Trào trở thành trung tâm văn hóa, lịch sử có tầm vóc của cả nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia, chiều 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia từ ngày 14-16/11.
Quân khu 7 đón nhận Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia
Campuchia trao Huân chương Hữu nghị cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7 và các sỹ quan, ghi nhận đóng góp trong hợp tác quốc phòng, vun đắp tình đoàn kết hai nước.
Thủ tướng bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines
Chiều 14/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ 14-17/11.
Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới công tác tham mưu, đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội 2 nước.
Đồng Nai công bố các quyết định về công tác cán bộ
Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai.
Điện mừng Ngày Lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Lễ Nhà Vua Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà Vua Charles III.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường kiên định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; nâng cao thực chất chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế.
Phát huy sức mạnh đối ngoại trong kiến tạo động lực phát triển mới
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Trưa 14/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Vương quốc Campuchia từ ngày 14-16/11, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia
Ngày 14/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14-16/11/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bố trí địa điểm xây dựng nhà văn hóa, trước hết là nhà văn hóa cụm dân cư bao gồm các tổ dân phố, tiến tới mỗi khu dân cư đều có nơi sinh hoạt cộng đồng.