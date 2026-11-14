Chiếu phim nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc 2026

(Ảnh: Viện Phim Việt Nam)

Nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Viện phim Việt Nam tổ chức chiếu phim từ 18-20/11 tại Rạp Ngọc Khánh, Hà Nội.

Các phim gồm "Đêm hội Long Trì," "Mùa len trâu" và "Trăng nơi đáy giếng," lần lượt được chiếu lúc 9 giờ sáng các ngày.

Trong đó, "Đêm hội Long Trì" (9 giờ sáng 18/11) được đánh giá là một trong những phim tiêu biểu của Việt Nam thế kỷ 20. Phim phản ánh sự suy thoái và phân rã của xã hội phong kiến, lên án thói lũng đoạn quyền lực, tha hóa đạo đức và bỏ bê triều chính, từ đó đề cao trách nhiệm kẻ sĩ và người thực thi công vụ, mang thông điệp thời đại về trách nhiệm với đất nước.

"Mùa len trâu" (9 giờ sáng 19/11) với bối cảnh Nam Bộ mùa nước lên là câu chuyện về sức sống mãnh liệt và nghị lực vượt khó trước hoàn cảnh. Tác phẩm đề cao tình người, tinh thần tương thân tương ái trong hoạn nạn, vượt qua khốn khó để vượt qua hoàn cảnh.

Phim gặt hái thành công không chỉ ở Liên hoan phim Việt Nam, mà còn ở các Liên hoan phim Quốc tế Locarno (Thụy Sỹ), Chicago (Mỹ), Asian Marine (Nhật Bản) và được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes (Pháp).

Còn "Trăng nơi đáy giếng" (9 giờ sáng 20/11) là câu chuyện về người phụ nữ tần tảo nhưng phải chịu nhiều tủi nhục trong những khuôn mẫu truyền thống, từ đó gợi ra thấu cảm và sẻ chia để loại bỏ những giá trị không còn phù hợp, gìn giữ cái nhìn nhân văn gắn kết gia đình, cộng đồng.

"Trăng nơi đáy giếng" từng giành các giải thưởng Cánh diều Bạc, Cánh diều Vàng lần lượt cho phim và nữ chính, Liên hoan phim Quốc tế Dubai 2008, được chiếu giới thiệu tại các trường đại học ở Mỹ cùng một số liên hoan phim khác tại Sydney (Australia), Munich (Đức).

Khán giả muốn đăng ký suất xem phim cần liên hệ Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã) trước ngày chiếu, qua trang Facebook hoặc số điện thoại 02437717522./.

Chiếu miễn phí nhiều bộ phim về đề tài cách mạng Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ sẽ diễn ra từ ngày 21-28/7/2026 trên phạm vi cả nước, chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách.