Lương Nguyệt Anh hát về người giảng viên thanh nhạc tận tụy trong màu áo lính

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), Thiếu tá, Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian 2011 Lương Nguyệt Anh giới thiệu MV mới mang tên “Bài ca người giáo viên nhân dân.”

Đây là MV đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Lương Nguyệt Anh sau một khoảng thời gian dành cho gia đình.

Trong sự nghiệp ca hát, Lương Nguyệt Anh đã ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng âm nhạc lớn trong và ngoài nước, cùng những ca khúc được cô thể hiện thành công và gắn bó với tên tuổi của mình, trong số đó có ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân” của nhạc sỹ Hoàng Vân.

Thiếu tá, giảng viên Lương Nguyệt Anh đệm đàn cho học trò. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Từ lâu, Lương Nguyệt Anh đã ấp ủ dự định thực hiện MV ca khúc này nhằm tri ân ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nơi cô đang công tác; tôn vinh nghề giáo và những người thầy tận tụy theo đuổi sự nghiệp ươm mầm, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật nói riêng, cũng như sự nghiệp “trồng người” nói chung.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Lương Nguyệt Anh quyết định thực hiện MV như một dấu ấn trong hành trình âm nhạc cũng như sự nghiệp giảng dạy của mình.

MV khắc họa hình ảnh người nghệ sỹ, giảng viên thanh nhạc trong màu áo lính, luôn tận tụy chăm lo, dìu dắt học trò. Ở chiều ngược lại, học trò cũng là những người đồng hành, tiếp thêm cho giáo viên nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết cống hiến.

Lương Nguyệt Anh muốn tri ân ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nơi cô đang công tác. (Ảnh: Hòa Nguyễn/Vietnam+)

Cô chia sẻ: “Năm nay là một năm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với tôi, bởi tôi được đón hai con đến với cuộc đời mình. Các con lại mang đến cho tôi một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một động lực để tôi muốn làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và không ngừng nỗ lực trên con đường mình đã chọn. Tôi luôn nghĩ rằng những gì mình làm hôm nay không chỉ là để khẳng định bản thân, mà còn là những điều tôi muốn dành lại cho các con - để một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình của mẹ, các con sẽ được tự hào.”

Với ca khúc “Bài ca người giáo viên nhân dân,” mỗi lần cất lên giai điệu ca khúc này, Lương Nguyệt Anh lại cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ những người làm nghề giáo.

"Ca khúc như nhắc nhở tôi về tình yêu nghề, về trách nhiệm của người thầy và về những giá trị tốt đẹp mà mình cần tiếp tục gìn giữ, lan tỏa," nữ ca sỹ chia sẻ./.

Quán quân Sao Mai Lương Nguyệt Anh ra MV về mẹ nhân ngày 8/3 Với thời lượng 12 phút, video ca nhạc của ca sỹ Lương Nguyệt Anh như một bộ phim ngắn, tri ân tình cảm của những người mẹ dành cho đứa con thương yêu của mình.