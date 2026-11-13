Nhà báo Italy quan tâm truyền tải hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam

Tổng Biên tập của nhật báo trực tuyến Mow (mowmag.com), ông Moreno Pisto và nhà báo tự do Federico Giuliani - cộng tác viên thường xuyên của tờ il Giornale, một trong những tờ báo lớn tầm cỡ quốc gia của Italy, cho biết họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời với Việt Nam và mong muốn tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ trong việc đưa tin chính thống, truyền tải những hình ảnh tích cực, tốt đẹp về Việt Nam, đáp ứng sự quan tâm ngày càng lớn của độc giả Italy.

Chia sẻ trên được hai nhà báo đưa ra trong cuộc tiếp xúc với Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Phương Anh ngày 11/11 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, hai nhà báo Italy cho biết hiện nay độc giả Italy chưa hiểu biết đầy đủ về tình hình thực tế tại Việt Nam, do phần lớn các ấn phẩm báo chí tại Italy, điển hình như tại Milan, viết về Việt Nam chủ yếu mới chỉ đề cập đến thời kỳ chiến tranh, trong khi Việt Nam ngày nay có nhiều câu chuyện hấp dẫn khác để kể, như truyền thống, văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế, nghệ thuật...

Nhà báo Federico Giuliani cho biết ông chuyên viết các phóng sự và sách về các nước châu Á-Thái Bình Dương và đã từng đến thăm để tận mắt chứng kiến những gì thực sự diễn ra tại nhiều nước châu Á, như Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam... Ông cũng đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Italy một lần vào năm 2025 cùng với Tổng Biên tập chuyên trang InsideOver thuộc tờ il Giornale, ông Andrea Pontini, trước khi sang Việt Nam (năm 2025).

Tại Việt Nam, ông đã có những trải nghiệm tuyệt vời về danh lam thắng cảnh, ẩm thực, truyền thống văn hóa phong phú đa dạng, những thành phố năng động, hiện đại và những con người mến khách tại Hà Nội, Hội An, Vịnh Hạ Long.

Đại sứ Nguyễn Phương Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà báo. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ sau chuyến đi đó, ông đã viết khá nhiều về Việt Nam, ví dụ gần đây ông đã đưa tin và bình luận về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên minh châu Âu (EU) tháng 10/2026, tới Nga và Pháp tháng 9/2026, về thương hiệu ôtô Vinfast và dự án Sân vận động Trống Đồng tại Việt Nam... Ông dự định sắp tới sẽ viết một vài quyển sách về các thành phố của Việt Nam, quyển đầu tiên có thể là về thành phố Hà Nội.

Về phần mình, nhà báo Moreno Pisto - người thường xuyên tham gia các cuộc phỏng vấn, bình luận về các vấn đề kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế trên Đài truyền hình quốc gia RAI, cho biết ông đang dự định thực hiện một chuyến đi đến Việt Nam trong thời gian tới (có thể trong năm 2027) để viết phóng sự về Việt Nam. Bên cạnh đó, ông muốn duy trì kênh hợp tác lâu dài để có điều kiện tiếp cận thông tin chính thống, khách quan về Việt Nam.

Mow là một nhật báo trực tuyến đa chủ đề, không chỉ về chính trị, kinh tế xã hội mà còn về lối sống, thời trang, nghệ thuật, thể thao, có thế mạnh trong lĩnh vực quảng bá thương hiệu, đặc biệt là ngành công nghiệp ôtô.

Ông Pisto đang có kế hoạch chuyển Mow thành một tạp chí có thu phí trong năm 2027 sau 6 năm cung cấp thông tin miễn phí cho độc giả, do đó ông cần nâng cao chất lượng của các bài viết và đa dạng hóa các chủ đề, cân bằng giữa đưa tin về các vấn đề xã hội với chuyển tải, lan tỏa những hình ảnh, thông điệp tích cực, tốt đẹp trên thế giới để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người đọc.

Đại sứ Nguyễn Phương Anh đã trao đổi với các nhà báo một số thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian gần đây, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với ý tưởng hợp tác với hai nhà báo nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Italy, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Đại sứ đề nghị hai nhà báo cho biết ý định và chương trình, kế hoạch thực hiện các phóng sự cụ thể để nghiên cứu cách thức phối hợp trong thời gian tới./.

Việt Nam-Italy mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực Ngày 02/11, tại Italy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italy Maria Tripodi đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 7 cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Italy.