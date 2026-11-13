Báo Điện tử VietnamPlus: Chặng đường 18 năm đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên báo chí số

Từ những bản tin rap gây “sốt,” chuyên trang tương tác 3D giàu cảm xúc, đến việc tích hợp AI vào quy trình làm báo… tất cả đều phản ánh khát vọng làm báo hiện đại, chuyên nghiệp của VietnamPlus.

Không chỉ là báo chí điện tử đối ngoại quốc gia đa ngữ hàng đầu của Việt Nam, VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) đã và đang vươn lên thành một trong những đơn vị báo chí sáng tạo trong kỷ nguyên báo chí số. Với tinh thần tiên phong đổi mới, VietnamPlus không ngừng làm mới phương thức tác nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Tạo dấu ấn qua các sản phẩm tương tác

Ngay từ khi thành lập, VietnamPlus tìm con đường riêng để đến với độc giả bằng việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại, tiếp cận và nắm bắt những xu hướng phát triển của truyền thông, không ngừng cải tiến phương thức tác nghiệp, văn phong báo chí, đặc biệt là cho ra mắt những sản phẩm báo chí độc đáo, chất lượng chuyên môn cao.

Ngoài những yếu tố về chất lượng nội dung, được trình bày hiện đại kết hợp với yếu tố đa phương tiện, các loạt bài của VietnamPlus còn được đánh giá cao về cách kể chuyện (storytelling) theo phong cách giàu cảm xúc, thu hút được đông đảo độc giả nhiều lứa tuổi, góp phần gìn giữ và phát huy vốn tiếng Việt trong sáng, chuẩn mực.

Chuyên trang đặc biệt “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup.”

Đến nay, VietnamPlus đã cho ra đời nhiều sản phẩm báo chí mới, đi tiên phong, thậm chí là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam: Phiên bản đọc báo đa ngôn ngữ trên mạng viễn thông đầu tiên tại Việt Nam (tháng 1/2010), thử nghiệm thông tin đồ họa (năm 2010), sản xuất bản tin bằng âm nhạc (RapNews - từ tháng 11/2013), đưa tin tức vào trò chơi (News Game); thu phí báo chí (6/2018); Chatbot (2018), Bản tin âm thanh (Podcast - 1/2020); đưa thông tin lên nền tảng Loa thông minh (2023); sản phẩm tương tác 3D (2024)…

Không có các số báo Tết như báo in, VietnamPlus đã chọn cách riêng khi liên tục cho ra mắt các chuyên trang đặc biệt dịp Tết Nguyên đán. Chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026, VietnamPlus ra mắt chuyên trang Tết với các chuyên mục: “Đất nước phồn vinh,” “Đổi mới sáng tạo,” “Mùa Xuân hội nhập,” “Ảnh” và “Video” mang đến trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc. Chuyên trang Tết còn gửi tới bạn đọc game chú ngựa chibi năm mới vượt thử thách vui nhộn như một cách thư giãn trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, với những phần thưởng khung Avatar Facebook cá nhân hóa độc đáo.

Chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của VietnamPlus.

Đầu năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao những nhiệm vụ trọng tâm cho người làm báo Thông tấn, cụ thể: Giữ vững mạch thông tin chính xác, liên tục, nhanh nhạy, tin cậy; làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối nội và đối ngoại; chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học-kỹ thuật; tiếp tục phủ thông tin đến mọi vùng, mọi miền, từ đô thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo; đồng thời lan tỏa ra bạn bè thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo định hướng đó, Báo Điện tử VietnamPlus dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, luôn chú trọng tiên phong về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nỗ lực sản xuất các sản phẩm báo chí mới.

Tòa soạn hướng tới xây dựng hệ sinh thái báo chí đa dạng, phong phú, hiện đại, có khả năng tương tác, gắn kết và thu hút công chúng theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, bài bản và hấp dẫn. Đi liền với đó là phát triển thêm nhiều loại hình thông tin mới, nhiều kênh tiếp cận với công chúng, nhiều gói thông tin, giúp tòa soạn/tổ hợp báo chí chủ động, vững bước trên con đường phát triển và hội nhập với báo chí truyền thông hiện đại.

VietnamPlus đang đặt mục tiêu phấn đấu là kênh thông tin chính thống về chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chiếm lĩnh mặt trận thông tin đối ngoại, góp phần tuyên truyền đối nội-đối ngoại hiệu quả các đường lối, chính sách của Việt Nam, định hướng trong dư luận và công khai phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc, giữ vững tính định hướng chính trị-xã hội.

Mùa Hè 2026, VietnamPlus ra mắt chuyên trang đặc biệt “Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup,” được xây dựng như một hành trình tương tác đặc biệt, tái hiện lịch sử World Cup bằng ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc, hoài niệm và đậm chất điện ảnh. Không chỉ là dữ liệu bóng đá hay những trận cầu kinh điển, chuyên trang lần này được đầu tư với phong cách trình bày hoàn toàn mới mang cảm giác như bước vào một “bảo tàng ký ức” của bóng đá thế giới.

Theo Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn, với những chủ đề lịch sử, văn hóa hay những sự kiện lớn của đất nước, lượng tư liệu thường rất phong phú và đã được khai thác trong nhiều năm. Nếu tiếp tục trình bày theo những phương thức quen thuộc thì đôi khi rất khó tạo ra trải nghiệm mới cho độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ. Công nghệ lúc này mở thêm không gian để người làm báo tổ chức lại tư liệu và kể lại câu chuyện theo một cách hấp dẫn hơn.

Để tiếp tục có những sản phẩm đậm chất dữ liệu, công nghệ, tương tác với độc giả, Báo Điện tử VietnamPlus xác định chiến lược: Luôn đổi mới, sáng tạo ứng dụng công nghệ vào sản xuất báo chí hiện đại gồm text, ảnh, video, đồ họa tương tác. Các bài chất lượng cao của VietnamPlus được thực hiện công phu theo định dạng longform, kết hợp nhiều yếu tố đa phương tiện, cập nhật những xu hướng nổi bật của báo chí thế giới hiện nay là Visual journalism (báo chí thị giác), Data journalism (báo chí dữ liệu).

Cùng với đó, các phóng viên, biên tập viên sẽ tự thiết kế sản phẩm của mình, tự kể các câu chuyện đa phương tiện có chiều sâu. Đây là một yếu tố quan trọng, bởi người làm nội dung nếu đồng thời hiểu cách trình bày sẽ có khả năng kết nối giữa nội dung và hình thức tốt hơn, thay vì coi thiết kế chỉ là khâu “trang trí” sau khi bài viết đã hoàn thành.

Tòa soạn cũng đẩy mạnh phát triển những sản phẩm có mức độ tương tác cao hơn, chẳng hạn như các hiệu ứng cuộn trang phức tạp, đồ họa động theo hành vi người đọc, dữ liệu tương tác, bản đồ, mô hình 3D, các lớp nội dung có thể thao tác trực tiếp hoặc những cách kể chuyện mang tính chìm đắm (immersive) trong câu chuyện.

“Tương lai gần, hướng đi của VietnamPlus không phải là lựa chọn một công nghệ cụ thể, chẳng hạn AI, 3D, AR hay VR, rồi tập trung nguồn lực vào công nghệ đó. Điều chúng tôi quan tâm hơn là tìm kiếm những phương thức kể chuyện mới, những cách tiếp cận sáng tạo hơn đối với nội dung báo chí,” Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn nêu rõ.

Dấu ấn trên những “bảng vàng” giải báo chí

Phát huy thế mạnh của báo điện tử đối ngoại quốc gia, VietnamPlus luôn kịp thời phản ánh những sự kiện của đất nước, không bỏ sót những vấn đề nóng của xã hội. Những loạt bài giàu giá trị về nội dung, được trình bày với hình thức công phu đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng báo chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải A cho nhóm tác giả Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng lần thứ X (Hà Nội, 3/2/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 3/2/2026, tại Lễ Giải Búa liềm vàng lần thứ X-năm 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự giành Giải A với tác phẩm “Chống lãng phí đất đai-Tinh gọn bộ máy: Cuộc cách mạng cấp thiết để đất nước vươn mình” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh.

Ngày 21/6/2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 được tổ chức trang trọng tại thành phố Hải Phòng, trong không khí kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Loạt bài “Kiến thiết không gian bảo tồn: Mệnh lệnh sống còn, trách nhiệm với tương lai” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh, Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự đoạt Giải A Giải Tin bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử).

Nhà báo Võ Mạnh Hùng, Báo Điện tử VietnamPlus đại diện nhóm tác giả nhận giải A. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không chỉ đơn thuần là tác phẩm báo chí công phu, mà hơn thế là lời hiệu triệu của thời đại. Với giọng văn tha thiết nhưng quyết liệt, tác phẩm không dừng ở phản ánh, mà còn góp phần thúc đẩy hành động vì tương lai xanh bền vững của đất nước.

Ngày 11/11, loạt bài “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Cao Thị Thùy Giang, đã giành giải B Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026.

Tác phẩm phản ánh những dấu ấn nổi bật của hành trình đổi mới, nhận diện những yêu cầu đặt ra trong chặng đường phát triển mới của đất nước; đồng thời làm rõ cách những chủ trương, quyết sách lớn được cụ thể hóa trong thực tiễn.

Mới đây nhất, ngày 12/11, tác phẩm “Từ quyết sách đột phá của Đảng, mở trang sử mới cho giáo dục vùng biên” của nhóm tác giả: Phạm Mai, Hoài Nam, Hoàng Long đoạt giải Nhì Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” lần thứ IX-năm 2026.

Đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus nhận giải Nhì với tác phẩm "Từ quyết sách đột phá của Đảng, mở trang sử mới cho giáo dục vùng biên". (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngoài ra, tác phẩm “Báo chí cách mạng: Mắt sáng, lòng trong, bút sắc bảo vệ thành trì tư tưởng của Đảng” của tác giả Đỗ Minh Thu được trao Giải Khuyến khích tại Cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026), ngày 19/5, tại Hà Nội.

Loạt 3 bài "Văn hóa-Lịch sử do ai 'chấp bút' chênh vênh giữa sáng tạo và sai lệch" của tác giả Trần Ngọc Long và Đào Dương Linh đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ 6, năm 2026, ngày 18/10, tại Hà Nội.

Tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam-Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới," Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự được trao Giải A cho Chuyên trang Đại hội Đảng XIV-Sự chuyển mình của dân tộc.

Chuyên trang ra đời nhằm hưởng ứng bầu không khí hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Báo Điện tử VietnamPlus hàng năm duy trì những chuyến đi về nguồn kết hợp với từ thiện. Đó không chỉ là những chuyến đi tham quan, dâng hương tại các di tích lịch sử thiêng liêng của đất nước, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, phóng viên lắng lại giữa nhịp sống nghề báo đầy chuyển động, trở về với cội nguồn của dân tộc, của lịch sử và của chính nghề nghiệp mình đang theo đuổi.

Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung triển khai chương trình "Bếp ấm cho em" tại xã Văn Lăng (Thái Nguyên). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung triển khai chương trình "Bếp ấm cho em" tại xã Văn Lăng (Thái Nguyên), trao tặng trang thiết bị nhà bếp và học bổng cho học sinh vùng cao.

Chương trình nhằm nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất và cải thiện chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh tại ba điểm trường khó khăn: Bản Tèn, Liên Phương và Tam Va thuộc Trường Mầm non xã Văn Lăng.

Hành trình Thái Nguyên cũng đưa tập thể cán bộ, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tìm về một "địa chỉ đỏ": Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - ngôi trường dạy làm báo đầu tiên và duy nhất của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Trong chương trình về nguồn, Chi bộ Báo Điện tử VietnamPlus cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II/2026 tại đây. Từ di tích lịch sử ấy, tinh thần học tập, rèn luyện và cống hiến của những người làm báo hôm nay như được tiếp thêm năng lượng mới.

Tập thể Báo Điện tử VietnamPlus thăm và dâng hương tại một số di tích ở Điện Biên. (Ảnh: Minh Sơn-Hoài Nam/Vietnam+)

Trong quý III, Báo Điện tử VietnamPlus có dịp đến với Điện Biên - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ nằm ở vùng Tây Bắc của Việt Nam. Đây cũng là “địa chỉ đỏ” gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm 1954, với hệ thống các di tích cách mạng nổi tiếng.

Với những người làm báo, mỗi chuyến đi như vậy còn là một bài học sinh động về nghề nghiệp. Không gian của di tích, dấu tích của lịch sử, câu chuyện của những thế hệ đi trước… tất cả góp phần mở mang kiến thức, bồi đắp chiều sâu văn hóa và củng cố tinh thần, đạo đức báo chí cách mạng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Hôm nay, Báo Điện tử VietnamPlus kỷ niệm 18 năm thành lập. 18 năm là một chặng đường đủ dài để ghi dấu những bước trưởng thành, những thành tựu đáng tự hào; nhưng cũng đủ trẻ để đội ngũ những người làm báo VietnamPlus tiếp tục duy trì sự nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo và dấn thân mang bản sắc rất riêng của một trong những “tòa soạn nhỏ nhưng hiệu quả nhất thế giới” như WAN-IFRA đã từng vinh danh./.

Báo Điện tử VietnamPlus trao quà cho nhà trường và các học sinh điểm trường Bản Tèn, Trường Mầm non Văn Lãng, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Về nguồn để tiếp lửa nghề: Chuyến trở về đặc biệt của Báo Điện tử VietnamPlus Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tập thể cán bộ, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus thực hiện hành trình “Về nguồn” tới Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại Thái Nguyên.