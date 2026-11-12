Bế mạc cuộc thi Độc tấu, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Tối 12/11, tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức bế mạc cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026, đợt 2, với chủ đề "Âm sắc Việt-Hội tụ-Tỏa sáng."

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Cuộc thi đã tạo không gian giao lưu, trao đổi chuyên môn có ý nghĩa, đồng thời là dịp để các đơn vị, nghệ sỹ thể hiện năng lực sáng tạo, trình độ biểu diễn và tình yêu đối với nghệ thuật nhạc cụ dân tộc. Trong đó, nhiều tiết mục có sự đầu tư nghiêm túc trong lựa chọn tác phẩm, kỹ thuật diễn tấu và khả năng biểu đạt nghệ thuật; phát huy được đặc trưng, sắc thái của từng loại nhạc cụ, góp phần khẳng định giá trị, bản sắc, sức hấp dẫn của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu bế mạc. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Ông Tạ Quang Đông đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức, chất lượng chuyên môn của cuộc thi; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, gắn hoạt động chuyên môn với việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng, phát triển lực lượng nghệ sỹ kế cận.

Đặc biệt, các đơn vị nghệ thuật tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc tiếp thu các nhận xét chuyên môn của Hội đồng Giám khảo, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, rèn luyện, nâng cao chất lượng biểu diễn; chú trọng bảo tồn những giá trị đặc trưng của âm nhạc dân tộc, phát huy khả năng sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển nghệ thuật hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn các đơn vị, nghệ sỹ tiếp tục phát huy tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trách nhiệm với nghề; không ngừng tìm tòi, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật nhạc cụ dân tộc, đưa âm nhạc truyền thống ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống văn hóa, nghệ thuật, đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 được tổ chức hai đợt tại tỉnh Lâm Đồng và Thái Nguyên, với sự tham gia của 33 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập cùng khoảng 800 thí sinh trên cả nước.

Riêng đợt 2 tại Thái Nguyên quy tụ 17 đơn vị gồm các nhà hát, đoàn nghệ thuật, cơ sở đào tạo nghệ thuật và đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

Theo đánh giá của Hội động giám khảo, hơn 100 tác phẩm âm nhạc đến từ 17 đơn vị nghệ thuật từ mọi miền hội tụ và được vang lên dưới các hình thức độc tấu, hòa tấu đa dạng về màu sắc trong các cung bậc khác nhau tại cuộc thi.

Đáng chú ý, cuộc thi năm nay có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, góp phần mở rộng thành phần tham dự, tạo thêm sự phong phú, đa dạng. Các đơn vị đã có sự đầu tư đáng kể cho chương trình và từng tiết mục, đặc biệt là một số đơn vị thuộc các cơ sở đào tạo, các đơn vị nghệ thuật ca kịch truyền thống...; có sự xuất hiện của những nghệ sỹ trẻ thể hiện các bài bản cổ với phong thái tự tin, sự am hiểu và khả năng biểu diễn ấn tượng.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đoạt giải. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Đặc biệt, một số nghệ sỹ trẻ đã sáng tác, tự trình diễn tác phẩm của mình, tạo ra những sản phẩm nghệ thuật biểu diễn hiệu quả đáng trân trọng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 12 giải nhì cho các thí sinh dự thi bảng Độc tấu. Ở bảng Hòa tấu, 3 giải nhất, 3 giải nhì đã được trao cho các nhóm nhạc, dàn nhạc.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc về Chỉ huy dàn nhạc và Nhạc sỹ sáng tác tác phẩm âm nhạc.

Hội Nhạc sỹ Việt Nam cũng trao các giải: Dàn nhạc xuất sắc; Biểu diễn ấn tượng; Tác phẩm, tiết mục xuất sắc; Nghệ sỹ biểu diễn xuất sắc tặng các nghệ sỹ, dàn nhạc, nhóm nhạc./.

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