Làm thế nào để 'săn' vé miễn phí dự concert quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam'?

Càng gần đến Ngày Văn hóa Việt Nam, khán giả càng mong ngóng thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tối 24/11, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đáp lại sự mong mỏi ấy, Ban Tổ chức chính thức công bố: Cổng đăng ký vé trực tuyến sẽ chính thức mở lúc 10h ngày 17/11. Đây là cơ hội để khán giả sở hữu vé miễn phí để trực tiếp hòa mình vào không gian nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Để đăng ký vé, khán giả có thể lựa chọn một trong hai cách:

Cách 1: Truy cập một trong ba trang thông tin điện tử: Hanoimoi.vn, Kinhtedothi.vn hoặc Hanoionline.vn. Tại đây, nhấn vào banner hoặc đường dẫn “Đăng ký vé Muôn sắc Việt Nam” để chuyển đến cổng đăng ký.

Cách 2: Truy cập trực tiếp cổng đăng ký vé tại địa chỉ: https://hanoigo.hanoi.gov.vn/.

Sau khi truy cập hệ thống, khán giả điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu. Cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và địa chỉ email trước khi hoàn tất đăng ký để tránh sai sót trong quá trình xác nhận.

Tiếp đó, người đăng ký theo dõi hộp thư email để nhận thông báo xác nhận từ Ban Tổ chức cùng hướng dẫn các bước tiếp theo.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm khẳng định đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt có quy mô quốc gia, được kỳ vọng tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, từ các Nghệ sỹ Nhân dân đến những gương mặt trẻ đương đại đang được công chúng yêu mến, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả. Trong đó, Ban tổ chức sẽ phát hành số lượng lớn vé miễn phí để người dân có cơ hội trực tiếp tham dự.

Theo định hướng dàn dựng, chương trình biến Mỹ Đình thành một không gian trình diễn đa điểm, hòa quyện giữa âm nhạc, múa, ánh sáng và các lớp chuyển động. Những đại cảnh mang không khí sử thi hoành tráng được nối liền với các tiết mục giàu xúc cảm, chú trọng cả sức lan tỏa tại sân vận động lẫn hiệu ứng hình ảnh trên sóng truyền hình.

​Điểm hội tụ cảm xúc của đêm hội là màn kết thúc mang tên “Việt Nam bừng sáng năm châu” quy tụ đông đảo nghệ sỹ và nghệ nhân. Tại thời điểm này, hàng vạn khán giả trên khán đài sẽ cùng tương tác qua điệp khúc và những động tác đơn giản, tạo nên hình ảnh một cộng đồng hòa nhịp trong niềm tự hào dân tộc.

Khép lại 120 phút nghệ thuật, bầu trời Mỹ Đình sẽ được thắp sáng bởi màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút và được truyền hình trực tiếp tới khán giả cả nước. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, trên kênh H1 và các nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội./.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tổ chức trên toàn quốc với hơn 400 hoạt động tại 34 tỉnh, thành, tôn vinh bản sắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết.