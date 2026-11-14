Sáng 14/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất (15/11/1966-15/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Sáu mươi năm trước, giữa những ngày tháng cam go ác liệt của cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, Trường Đại học Mỏ-Địa chất chính thức được thành lập. Từ những lớp học sơ tán đơn sơ, hầm hào dưới chân chùa Bút Tháp, những người thầy đầu tiên đã cùng lớp lớp sinh viên thắp lên ngọn lửa của tri thức và khát vọng khám phá lòng đất.

Trải qua sáu thập kỷ vượt khó, bám trụ và vươn lên, Trường đã viết nên trang sử vẻ vang, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước trong các lĩnh vực khoa học trái đất, mỏ, địa chất, dầu khí, trắc địa-bản đồ, công trình ngầm, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường.

Hàng vạn kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp từ mái Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã và đang có mặt trên mọi nẻo đường Tổ quốc; nhiều cựu sinh viên đã trở thành những nhà khoa học đầu ngành, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tập đoàn kinh tế chủ lực.

Nhà trường đã gắn chặt nghiên cứu khoa học cùng thực tiễn với hơn 4.000 hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ, doanh thu trên 1.200 tỷ đồng và hàng trăm công bố quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Trường đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Mỏ-Địa chất đạt được trong suốt 60 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị đã xác lập những mục tiêu chiến lược để đất nước phát triển nhanh và bền vững, trong đó xác định yêu cầu cấp bách, vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với Trường Đại học Mỏ-Địa chất, làm thế nào để làm chủ công nghệ điều tra sâu trong lòng đất, vươn xa ra biển lớn, khai thác, chế biến sâu các khoáng sản chiến lược phục vụ công nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn liền với chuyển đổi xanh và chủ động dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường kiên định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; nâng cao thực chất chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế. Nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, tích hợp năng lực số và chuyển đổi xanh, "học đi đôi với hành," tăng cường gắn kết giữa giảng đường với thực địa và doanh nghiệp; chủ động đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực mới.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Nhà trường cần tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực then chốt, làm chủ các công nghệ thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược, đất hiếm; công nghệ khai thác mỏ an toàn ở độ sâu lớn; khoan ngầm đô thị và hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, lũ quét, sạt lở đất; chuyển mạnh từ nghiên cứu phục vụ sang nghiên cứu dẫn dắt; lấy ứng dụng thực tế, hiệu quả kinh tế xã hội làm thước đo giá trị khoa học.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tham vấn chính sách và hoàn thiện thể chế, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, đội ngũ các nhà khoa học của Trường phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện độc lập, cung cấp luận cứ khoa học thực tiễn vững chắc cho công tác lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội trong các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, quy hoạch không gian biển và bảo vệ môi trường sinh thái.

Cùng với đó, Trường đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống quản trị đại học; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về địa chất, mỏ và địa không gian số phục vụ dùng chung; đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch; tạo môi trường học thuật dân chủ, liêm chính, nơi tôn vinh tài năng và khát vọng sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý vấn đề chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển đội ngũ nhà giáo; đặc biệt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo cơ chế vượt trội để thu hút các nhà khoa học giỏi, các giảng viên trẻ tài năng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, Ban Giám hiệu, coi đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các bạn sinh viên, học viên nuôi dưỡng khát vọng lớn, rèn luyện bản lĩnh, chuyên cần học tập, nghiên cứu, nỗ lực làm chủ khoa học công nghệ, tiếp bước các thế hệ đi trước, đem sức trẻ, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng địa chất tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành Trung ương, các Tập đoàn: Dầu khí, Than-Khoáng sản, Điện lực, Hóa chất... và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở vật chất xứng tầm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Trường Đại học Mỏ-Địa chất phát triển bền vững, nghiên cứu, thực hiện đầy đủ, khẩn trương các luật, nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua liên quan đến lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao...

Với bề dày lịch sử vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lao động, với nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, đổi mới, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ vững bước tiến lên, khẳng định vị thế của một trường đại học nghiên cứu đa ngành uy tín hàng đầu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất Sáng 14/11/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất (15/11/1966-15/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.