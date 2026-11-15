Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Hà Đông

Sáng 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Hà Đông, Hải Phòng.

Trong Diễn văn kỷ niệm, bà Tiêu Thị Tám, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Đông cho biết, sự ra đời của nhà trường năm 1976 với 3 lớp và 165 học sinh đã mở thêm cơ hội học tập cho con em địa phương.

Từ những lớp học đơn sơ, bằng sự tận tụy của các thầy, cô giáo, ý chí vượt khó của học trò và sự chắt chiu, đồng lòng của nhân dân, Trường Trung học phổ thông Hà Đông từng bước gây dựng nền nếp, phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 22 lớp, 916 học sinh. Trong 3 năm trở lại đây, nhà trường đã có bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện. Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông đều đạt 100%. Kết quả các kỳ thi học sinh bứt phá từng năm, nâng tầm vị thế của nhà trường.

Bước vào chặng đường phát triển mới, thực hiện tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giữ vững kỷ cương, bảo đảm an toàn và xây dựng văn hóa học đường.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng trao tặng bức trướng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho tập thể nhà trường. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nguồn lực con người là yếu tố quyết định. Hải Phòng cần những thế hệ công dân mới có đủ tri thức, bản lĩnh, kỹ năng toàn cầu và lòng yêu nước sâu sắc để làm chủ tương lai.

Xác định giáo dục và đào tạo là lĩnh vực ưu tiên chiến lược, thành phố đã tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng những quyết sách quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động; Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với 52 chỉ tiêu, 50 nhiệm vụ trọng tâm và ban hành 6 kế hoạch triển khai; Hội đồng nhân dân thành phố ban hành 7 nghị quyết chuyên đề về giáo dục.

Thành phố đang triển khai xây dựng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" hướng tới môi trường giáo dục hiện đại, kỷ cương, nơi học sinh được phát triển toàn diện, nhà giáo được tạo điều kiện cống hiến, với những giải pháp đồng bộ để trở thành một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu cả nước.

Từ yêu cầu này, ông Lê Văn Hiệu đề nghị cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tại Hải Phòng phải đặt phát triển giáo dục, con người và nguồn nhân lực trong tổng thể chiến lược phát triển thành phố. Đặc biệt, các nhà trường coi trọng văn hóa, đạo đức và kỷ cương, phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ.

Chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy sáng tạo và giáo dục hướng nghiệp; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, gắn với định hướng mô hình "Trường học xã hội chủ nghĩa" của thành phố.

Cùng với đó, cần đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không chạy theo thành tích hình thức, xây dựng mục tiêu phát triển rõ ràng, phấn đấu nâng cao chất lượng qua từng năm học cùng một số nội dung khác.

Trong buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bức trướng của thành phố Hải Phòng tặng tập thể nhà trường cùng Bằng khen tặng các cá nhân xuất sắc./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường kiên định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; nâng cao thực chất chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế.