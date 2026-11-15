Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20
Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định ASEAN đang đứng trước những cơ hội chiến lược, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi tăng cường đoàn kết, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược chung.
Chiều 15/11/2026, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng thực chất, gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể,...
Sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, chiều 15/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Canada Mark Carney.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Congo Félix Antoine Tshisekedi.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis.
Tại Hải Phòng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Trung học phổ thông Hà Đông với hành trình định hướng và nâng cao chất lượng giáo dục.
Sáng 15/11/2026, bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania Nicusor Dan.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile và Phu nhân là điểm nhấn quan trọng nhất trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam-Chile, là dịp định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện.
Sáng 15/11/2026, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pia Adriasola de Kast đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 - 17/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.
Sáng 15/11/2026, tại thủ đô Manila (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.
Từ ngày 10-14/11, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Đỗ Việt Hà dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan đảng của hai nước.
Giáo sư, Tiến sỹ Thành Hán Bình (Đại học Công nghiệp Chiết Giang của Trung Quốc) nêu 3 kỳ vọng chính đối với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ở hội nghị APEC 2026 lần thứ 33.
Sáng 15/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, tại thủ đô Manila, Cộng hòa Philippines.
Từ 15-17/11/2026, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.
Năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast là dịp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Gần 30 năm tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương - APEC (15/11/1998-15/11/2026), từ một thành viên mới gia nhập, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, chủ động đối với Diễn đàn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni cùng khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.
Trong cuộc hội kiến, lãnh đạo hai nước nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giao thông, thương mại biên giới, năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời củng cố phối hợp quốc phòng, an ninh.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đã gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack và Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap tại Manila, Philippines.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm một số chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp và Vĩnh Long.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hun Sen trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia trong nhiều thập kỷ qua.
Thay mặt Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Pháp ngữ lần thứ 48.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng Kế hoạch Chiến lược Kết nối ASEAN 2026-2035 cần tập trung vào 4 ưu tiên, trong đó có kết nối giao thông và logistics xuyên biên giới.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị và Phiên Tham vấn tại Philippines.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, chuyển đổi số và hợp tác thiết thực giữa hai Văn phòng Quốc hội.
Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.
Chiều 14/11/2026, tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
Chiều 14/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN-BIS).