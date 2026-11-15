Học giả Trung Quốc: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang đến nhiều kỳ vọng tại Hội nghị APEC 2026

Đánh giá về chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Giáo sư, Tiến sỹ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc), cho rằng sự tham dự của nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tăng cường đồng thuận và làm sâu sắc hợp tác đa phương, đồng thời tạo cầu nối quan trọng giữa Năm APEC 2026 của Trung Quốc và Năm APEC 2027 của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Thành Hán Bình nêu 3 kỳ vọng chính đối với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị lần này.

Thứ nhất, ông kỳ vọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam với các nền kinh tế thành viên APEC.

Theo ông, kết quả tăng trưởng kinh tế nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, vượt kỳ vọng của nhiều người, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, việc Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách và cách thức thúc đẩy phát triển sẽ có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với các nền kinh tế có điều kiện tương đồng và các quốc gia có thu nhập trung bình.

Giáo sư Thành Hán Bình nhận định những điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển của Việt Nam là thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, phát triển bao trùm và chuyển đổi theo hướng xanh, nâng cao chất lượng.

Ông liên hệ với những nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua, trong đó nhấn mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Đây cũng là những lĩnh vực mà thế giới đang có nhu cầu cấp thiết và Việt Nam đang tích cực thúc đẩy. Theo ông, việc chia sẻ những kinh nghiệm này sẽ là đóng góp cụ thể của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Thứ hai, ông Thành Hán Bình kỳ vọng sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần kết nối hiệu quả Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai với Năm APEC 2027 do Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà. Theo ông, sau khi Trung Quốc tổ chức APEC năm nay, cộng đồng quốc tế đang dành sự quan tâm lớn tới công tác chuẩn bị và khả năng tổ chức hội nghị của Việt Nam vào năm tới.

Giáo sư, Tiến sỹ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Học giả Trung Quốc cho rằng Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, trong khi Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC tại Phú Quốc vào năm 2027. Vì vậy, cộng đồng quốc tế kỳ vọng Việt Nam sẽ tổ chức một hội nghị tiết kiệm, xanh và hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp với các nền kinh tế tham dự.

Theo ông Thành Hán Bình, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị năm nay cũng là dịp để tăng cường trao đổi, thúc đẩy sự phối hợp và tạo tính liên tục giữa hai năm APEC. Trung Quốc và Việt Nam có thể cùng đóng góp những động lực tích cực cho khu vực, củng cố niềm tin và tăng cường tính ổn định, khả năng dự báo của môi trường quốc tế.

Thứ ba, ông Thành Hán Bình kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng góp sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết những thách thức chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có vấn đề quản trị trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng các quy tắc và khuôn khổ quản trị phù hợp. Trong lĩnh vực này, Việt Nam cần chủ động đi trước và có thể phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy hợp tác xây dựng các quy tắc chung.

Đặc biệt, ông đánh giá tích cực đề xuất của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc về khả năng thiết lập cơ chế kết nối giữa APEC và các ủy ban liên quan. Theo ông, đây là một đóng góp có ý nghĩa của Việt Nam, góp phần tăng cường kết nối trong khuôn khổ hợp tác APEC, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương và tạo điều kiện để các nền kinh tế phối hợp giải quyết những vấn đề chung.

Giáo sư Thành Hán Bình nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của hợp tác khu vực là thúc đẩy cùng hợp tác, cùng có lợi. Trong bối cảnh Trung Quốc đăng cai APEC năm 2026 và Việt Nam tiếp nối vai trò chủ nhà vào năm 2027, ông kỳ vọng sự phối hợp giữa hai nước sẽ góp phần mang lại thêm những yếu tố tích cực và tính ổn định cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông cũng bày tỏ mong muốn thông qua việc đăng cai APEC 2027, Việt Nam sẽ giới thiệu với thế giới hình ảnh một đất nước cởi mở, năng động, đổi mới, thịnh vượng, ổn định và an toàn, qua đó thể hiện những đóng góp của Việt Nam đối với hợp tác và phát triển khu vực./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026.