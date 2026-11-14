Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

Trong cuộc hội kiến, lãnh đạo hai nước nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giao thông, thương mại biên giới, năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời củng cố phối hợp quốc phòng, an ninh.

Chiều 14/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng gặp lại người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công Hội nghị, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hun Sen đối với việc củng cố quan hệ hai nước trong nhiều thập kỷ qua.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh sự tham dự của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự ủng hộ to lớn đối với Campuchia.

Chủ tịch khẳng định nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam trong công cuộc thoát khỏi chế độ diệt chủng và xây dựng đất nước; chúc mừng những thành tựu toàn diện của Việt Nam sau Đại hội 14, coi sự phát triển của Việt Nam cũng chính là cơ hội cho Campuchia.

Đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ hai Đảng. Hai bên thống nhất củng cố hợp tác quốc phòng, an ninh; thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế, ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông chiến lược, thương mại biên giới, năng lượng và chuyển đổi số.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc kiên trì nguyên tắc không để bất cứ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá nước kia; tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng; đồng thời tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như ASEAN và tiểu vùng Mekong.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Chủ tịch Hun Sen sang thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới./.