Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Ba Đình

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Liên tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 phường Ba Đình.

Năm 2026, phát huy truyền thống đoàn kết, cán bộ và nhân dân các tổ dân phố số 1, 2, 3 và 6 phường Ba Đình đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội; đồng thời phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể và nhân dân các tổ dân phố quyết tâm tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình, hạnh phúc.

Vui mừng trước những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng tấm lòng và sự sẻ chia của bà con, sự đồng thuận của các gia đình trong thực hiện những dự án quan trọng trên địa bàn; biểu dương các cán bộ Mặt trận, tổ dân phố, những người tận tụy hòa giải, thăm hỏi, giúp đỡ bà con, kiên trì chăm lo những việc thường ngày của khu dân cư./.