Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư Thủ đô Hà Nội

Ngày 14/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Hai Bà Trưng và nhấn mạnh vai trò của mỗi gia đình, khu dân cư trong gìn giữ các giá trị văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng Thủ đô văn minh, nghĩa tình.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa; Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Tiến Thiết cùng lãnh đạo địa phương và người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng Ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân nhìn lại những kết quả đã đạt được, cùng bàn công việc cần tiếp tục thực hiện để khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Ngày hội năm nay còn gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, do đó, việc tổ chức các hoạt động văn hóa tại khu dân cư góp phần tôn vinh giá trị truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Văn hóa hiện diện trong những việc rất gần gũi hằng ngày, từ cách ứng xử trong gia đình, tình làng nghĩa xóm đến việc bà con cùng gìn giữ nếp sống và tổ chức các hoạt động văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2026, Hà Nội tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường và chăm lo đời sống nhân dân. Những kết quả đạt được có sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, trong đó tinh thần đoàn kết, đồng thuận tại cơ sở giữ vai trò quan trọng. Nhưng vẫn còn đó những vấn đề người dân băn khoăn, trăn trở, nhất là công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và phòng, chống cháy nổ. Việc nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại một số địa bàn có lúc, có nơi chưa đầy đủ, kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hai Bà Trưng trong kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đô thị văn minh. Trong 10/2026, phường có kết quả thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân đầu tư công đạt gần 92%, hoàn thành giải phóng mặt bằng cả 3 dự án lớn.

Đáng chú ý, 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hoặc trước hạn. Công tác chăm lo người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị và người dân.

Từ đầu năm 2026 đến thời điểm tổ chức ngày hội, Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội ở phường đã nhận được sự ủng hộ của 185 cơ quan, đơn vị và 240 cá nhân với tổng số tiền hơn 2,04 tỷ đồng. Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội, địa phương cần tiếp tục rà soát từng trường hợp khó khăn, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực.

Ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Hai Bà Trưng thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, thông tin kết quả để nhân dân biết; việc vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo và tiếp tục theo dõi cho đến khi có kết quả giải quyết.

Mỗi tổ dân phố, mỗi gia đình tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh đường phố, ứng xử thanh lịch, quan tâm giúp đỡ các gia đình khó khăn và gìn giữ những nét đẹp văn hóa Thăng Long-Hà Nội.

Tại ngày hội, bà Nguyễn Hiền Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hai Bà Trưng, cho biết Mặt trận phường xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn tổ dân phố làm trọng tâm, lấy sự đồng thuận và hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bà kêu gọi, mỗi người dân phường Hai Bà Trưng là một hạt nhân đoàn kết, mỗi gia đình là một mái ấm văn hóa, mỗi tổ dân phố là một không gian văn hóa tiêu biểu”...

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa đã tặng hoa, quà biểu dương 10 gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Hai Bà Trưng. Các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trao biển ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội của địa phương./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bố trí địa điểm xây dựng nhà văn hóa, trước hết là nhà văn hóa cụm dân cư bao gồm các tổ dân phố, tiến tới mỗi khu dân cư đều có nơi sinh hoạt cộng đồng.