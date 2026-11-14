TP Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực, lan tỏa giá trị văn hóa trên không gian số

Tối 13/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 với thông điệp "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố."

Chương trình có sự tham gia của đại diện các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung số, KOL, KOC, nghệ sỹ cùng đông đảo người dân và du khách.

Không gian khai mạc được tổ chức với nhiều tiết mục nghệ thuật, hoạt động giao lưu và trải nghiệm, kết hợp giữa những giá trị văn hóa truyền thống với phương thức thể hiện hiện đại, tạo sự tương tác giữa nghệ sỹ, nhà sáng tạo và công chúng. Đặc biệt, hoạt động tương tác theo các xu hướng phổ biến trên mạng xã hội đưa khán giả trực tiếp tham gia vào không gian sáng tạo, thể hiện sự kết nối giữa nghệ thuật biểu diễn và truyền thông số.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng không chỉ là môi trường truyền tải thông tin mà còn trở thành không gian sáng tạo, giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực.

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị rộng mở, đời sống văn hóa phong phú và nguồn lực sáng tạo đa dạng. Việc tổ chức Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số thể hiện quyết tâm chủ động nắm bắt xu thế công nghệ, phát huy nguồn lực xã hội trong xây dựng hình ảnh và thương hiệu thành phố.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 50 năm Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Đây là dịp để cộng đồng sáng tạo khai thác các giá trị lịch sử, di sản, ẩm thực, du lịch và đời sống đô thị, chuyển hóa thành những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, đưa hình ảnh Thành phố đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung số đã cam kết tham gia Tuần lễ với gần 11.000 bài viết và trên 1 tỷ lượt xem.

Điểm nhấn của chương trình là sự ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng Thành phố Hồ Chí Minh. Liên minh có sự tham gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Báo Tuổi Trẻ, TikTok Việt Nam, Tập đoàn MCV, METUB Việt Nam và Công ty cổ phần Quảng cáo SJK.

Việc hình thành Liên minh được kỳ vọng tạo cơ chế kết nối, phát huy thế mạnh của từng chủ thể, từ năng lực sản xuất nội dung của báo chí, doanh nghiệp truyền thông đến công nghệ phân phối và khả năng tiếp cận công chúng của các nền tảng số. Qua đó thúc đẩy hợp tác, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông, mở rộng khả năng quảng bá những giá trị văn hóa và hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh cơ hội phát triển, vấn đề trách nhiệm của người sáng tạo nội dung được đặt ra khi các nền tảng mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng đến nhận thức, thị hiếu của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Có mặt tại sự kiện, ca sỹ Minh Sang cho rằng, mạng xã hội mang đến khả năng lan tỏa nhanh chóng cho các sản phẩm nghệ thuật, song mỗi nội dung được chia sẻ cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng, bảo đảm chiều sâu và truyền tải năng lượng tích cực. Với lợi thế giao thoa văn hóa, ẩm thực và đời sống đô thị phong phú, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chất liệu để nghệ sỹ sáng tạo, giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Cùng quan điểm, ca sỹ Phan Đặng Trùng Dương, nghệ danh Yang TD, mong muốn sáng tác những ca khúc về Thành phố mang tên Bác, góp phần giúp khán giả trẻ hiểu và thêm yêu Thành phố.

Theo ca sỹ, thách thức đối với nhà sáng tạo hiện nay không chỉ là cạnh tranh về nội dung, mà còn là lựa chọn phương thức thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với công chúng, đồng thời bảo đảm tính chính xác của thông tin, nhất là với nội dung dành cho trẻ em.

Trong khi đó, ca sỹ Khoai Vũ, thành viên nhóm Aeonus, lựa chọn lan tỏa những thông điệp tích cực thông qua âm nhạc, thể thao và các hoạt động thường ngày. Anh cho rằng, sản phẩm sáng tạo không nhất thiết phải cầu kỳ mà có thể bắt đầu từ những trải nghiệm chân thực, mang dấu ấn cá nhân, qua đó truyền cảm hứng và tạo động lực cho người theo dõi.

Qua sự kiện này Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn mỗi nhà sáng tạo nội dung trở thành một đại sứ lan tỏa những câu chuyện đẹp; mỗi nền tảng truyền thông trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Đây không chỉ là cơ hội mở rộng quảng bá hình ảnh đô thị mà còn góp phần chuyển hóa những giá trị văn hóa thành sản phẩm sáng tạo có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của thành phố trong kỷ nguyên số./.

Chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa: Tạo động lực cho phát triển Đến năm 2045 văn hóa số trở thành động lực phát triển con người Đồng Nai toàn diện và bền vững, trong đó phấn đấu ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột bền vững.