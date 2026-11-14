Lào Cai: Sạt lở đất đá trên Quốc lộ 4D khiến một giáo viên bị thương

Sáng 14/11, ông Phạm Tất Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, cho biết vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đá trên Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Mường Khương, khiến một giáo viên trên địa bàn bị thương và giao thông trên tuyến đường bị ảnh hưởng.

Cụ thể, vào khoảng 6h45 cùng ngày, tại Km182+300 Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Mường Khương, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường với khối lượng khoảng 200m3, gây cản trở giao thông.

Vụ sạt lở khiến cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Gia Khâu khi đó đang di chuyển trên đường đã bị đất đá hất văng và bị thương. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, có biểu hiện khó thở, đau đầu và tức ngực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cơ sở 2 ngay sau khi xảy ra sự việc.

Vụ sạt lở khiến cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Gia Khâu (xã Pha Long) bị thương. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau sự cố, công tác khắc phục, thu dọn đất đá được cơ quan chức năng triển khai nhằm nhanh chóng khôi phục giao thông. Đến khoảng 8h cùng ngày, tuyến đường đã được thông trở lại.

Cơ quan chức năng cảnh báo, nguy cơ sạt lở đất đá tại các khu vực miền núi Lào Cai hiện vẫn tiềm ẩn, đặc biệt khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua các tuyến đường đèo dốc, khu vực có taluy cao; chủ động quan sát và tuân thủ các biển cảnh báo để bảo đảm an toàn./.

Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai và Sơn La Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.