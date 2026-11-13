Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ được quy tập ở xã Đặng Thùy Trâm

Ngày 13/11, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Tơ (Quảng Ngãi), Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai xã miền núi Ba Tơ và Đặng Thùy Trâm tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã Đặng Thùy Trâm.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong đợt tìm kiếm, quy tập lần thứ ba, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Hố Sâu, thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm). Các hài cốt chưa xác định được danh tính, được xác định hy sinh trong giai đoạn 1972-1974.

Ủy ban Nhân dân xã Đặng Thùy Trâm đã đưa các hài cốt liệt sỹ đến Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Tơ, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Ba Tơ tổ chức lễ truy điệu, an táng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi U Huấn cùng lãnh đạo tỉnh, đại biểu và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ truy điệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Tơ Đinh Trọng Thành đọc điếu văn, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ mãi được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ghi nhớ, là niềm tự hào, động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các cơ quan đơn vị, chính quyền địa phương trong giây phút viếng hoa an táng các hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau lễ truy điệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy U Huấn cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương và lực lượng vũ trang tiễn đưa 5 hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đến nay tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm đối với hơn 13.000 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, đạt 100% chỉ tiêu, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia.

Tỉnh cũng đã tổ chức 60 đợt khảo sát, xác minh tại 60 địa bàn có thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia, qua đó, quy tập được 64 hài cốt liệt sỹ trong nước./.

Nhiều hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở sâu trong lòng các xã vùng dân tộc Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Đăk Glei thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.