Thanh Hóa kết nối việc làm cho 12.000 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho 12.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại vùng nghèo, vùng khó khăn.

Cùng với đẩy mạnh đào tạo nghề, địa phương chú trọng phát triển các mô hình sinh kế, nâng cao kỹ năng sản xuất, giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ học nghề đan lát, phát triển chăn nuôi đến kết nối việc làm, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp giúp người dân vùng nghèo, vùng khó khăn nâng cao kỹ năng, tạo sinh kế và cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại xã Thiên Phủ, cùng với hoạt động học nghề đan lát, địa phương chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và phát triển các mô hình sản xuất phù hợp.

Nhiều mô hình trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển sản phẩm OCOP và nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Theo kết quả rà soát năm 2026, xã còn 86 hộ nghèo, chiếm 6,24% tổng số hộ dân, giảm 4,64 điểm phần trăm so với năm trước.

Người lao động thực hiện công đoạn đan cói thủ công, nghề truyền thống góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân tại Thanh Hóa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở quy mô toàn tỉnh, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, có 12.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại vùng nghèo, vùng khó khăn được hỗ trợ kết nối việc làm thành công.

Tỷ lệ lao động thuộc các nhóm đối tượng này và lao động vùng khó khăn qua đào tạo đạt 74%, trong đó 29,5% có bằng cấp, chứng chỉ. Giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 53.250 lao động nông thôn, tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Trọng tâm là gắn học nghề với nhu cầu sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và thị trường tiêu thụ, giúp người lao động có thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Ninh Bình mở lớp dạy nghề theo đơn đặt hàng, giúp lao động nghèo có việc làm ngay Các lớp sơ cấp và dưới 3 tháng được thiết kế sát với từng khu vực: ở vùng đô thị và phụ cận các khu công nghiệp, người lao động được học nghề công nghệ, may mặc, cơ khí, logistics và dịch vụ du lịch.