Tăng tiến độ thi công dự án thành phần cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường sắt về việc đẩy nhanh thực hiện Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đến nay đã hoàn thành khoảng 81,3% khối lượng theo hợp đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng thừa nhận dự án vẫn còn một số khó khăn và tồn tại về nguồn vật liệu đá bê tông nhựa, giá nhựa đường tăng cao; thiếu hụt nhân công; tỷ lệ giải ngân còn thấp hơn so với tỷ lệ bình quân cả nước; thời tiết khu vực đang vào mùa mưa.

Nhìn nhận khối lượng công việc còn lại của dự án (khoảng 19%) phải thi công trong khoảng thời gian còn lại là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất của các bên liên quan, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt (chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu thi công căn cứ khối lượng và thời gian thi công còn lại, lập lại ngay kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục đóng vai trò quyết định tiến độ của dự án đã chậm đảm bảo tính khả thi, khẩn trương khắc phục các khó khăn, vướng mắc, huy động đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù lại khối lượng đã chậm, bảo đảm tiến độ dự án.

Trong đó, ống hầm trái hầm Phượng Hoàng tập trung đẩy nhanh thi công hạng mục mặt đường bê tông xi măng hoàn thành trước ngày 30/11/2026, triển khai thi công ngay các hạng mục cơ điện, chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy hoàn thành trước ngày 20/12/2026. Ống hầm phải khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công khoa học hoàn thành hạng mục vỏ hầm trước ngày 10/12/2026, hạng mục mặt đường bê tông xi măng trước ngày 25/12/2026 và hạng mục cơ điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy hoàn thành trước tháng 2/2027.

Nhà thầu cần tăng cường nhân công và xe vận chuyển đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nền đường, gia cố taluy phía cửa Đông và cửa Tây của hầm Phượng Hoàng hoàn thành trước ngày 25/12/2026.

Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo nhà thầu thi công huy động đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình cầu, bê tông nhựa và an toàn giao thông còn lại hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động tìm kiếm các nguồn vật liệu đá bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận đáp ứng yêu cầu về chất lượng; đồng thời có các giải pháp tăng ca, bổ sung dây chuyền để đẩy nhanh tiến độ khai thác, sản xuất và tập kết vật liệu đá bê tông nhựa, triển khai ngay công tác thi công hạng mục bêtông nhựa bảo đảm tiến độ của dự án.

Về công tác giải ngân, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán các khối lượng hoàn thành khi đủ điều kiện để kịp thời giải ngân nguồn vốn được giao; việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

Chủ đầu tư khẩn trương lập kế hoạch tổng thể, chi tiết, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn nhà thầu, triển khai đầu tư đồng bộ công trình thuộc hệ thống giám sát, điều hành giao thông tuân thủ quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư và đồng bộ khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác./.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột tổng chiều dài 117,5km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8km) với quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án thành phần gồm Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 với 5.632 tỷ đồng; Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2 nguồn vốn 9.818 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3 với số vốn là 6.485 tỷ đồng. Trước đó, dự án này đã được thông xe, đưa vào khai thác 20km cao tốc vào cuối tháng 5/2025, các đoạn tuyến còn lại sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Tháo gỡ khó khăn để Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột hoàn thành vào cuối năm Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.