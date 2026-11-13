Sân bay Côn Đảo được định hướng quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mặc dù Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ đến năm 2030 đã được phê duyệt với định hướng đường cất hạ cánh dài 1.830m, công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm, tuy nhiên, lãnh đạo Cục Hàng không đánh giá trong bối cảnh phát triển của Côn Đảo đã có những thay đổi quan trọng, đặt ra yêu cầu rà soát, cập nhật định hướng phát triển và dự báo nhu cầu vận tải hàng không dài hạn.

Cụ thể, Côn Đảo trở thành đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh mở ra cơ hội tăng cường liên kết với trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và hàng không lớn của khu vực phía Nam, đồng thời tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng, du lịch và các ngành kinh tế biển đảo.

Với định hướng phát triển Côn Đảo đang từng bước mở rộng từ du lịch nghỉ dưỡng truyền thống sang du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-lịch sử, tâm linh và nghỉ dưỡng chất lượng cao, cơ cấu hành khách dự kiến đa dạng hơn, bao gồm khách du lịch trong nước và quốc tế, khách công vụ, chuyên gia, nhà đầu tư và lực lượng lao động phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

“Những yếu tố này đặt ra yêu cầu đánh giá đầy đủ khả năng tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng không, khả năng kết nối và năng lực khai thác cảng trong dài hạn. Việc nghiên cứu phương án phát triển Cảng Hàng không quốc tế Côn Đảo cần gắn với yêu cầu bảo đảm kết nối, an toàn khai thác, hiệu quả đầu tư và phù hợp với điều kiện đặc thù về địa hình, môi trường, quốc phòng, an ninh của địa bàn,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Mặt khác, Chính phủ đã định hướng tập trung tháo gỡ nút thắt về giao thông hàng không, nghiên cứu phương án kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế Côn Đảo nhằm đáp ứng yêu cầu, điều kiện khai thác các chuyến bay quốc tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược theo phương thức đối tác công tư; định hướng này đòi hỏi phải nghiên cứu, cụ thể hóa phương án quy hoạch cảng phù hợp với quy hoạch hệ thống, nhu cầu vận tải dự báo, điều kiện khai thác thực tế và khả năng huy động nguồn lực đầu tư.

Hơn nữa, Bộ Xây dựng cũng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng Hàng không quốc tế Côn Đảo được định hướng là cảng hàng không quốc tế, với công suất thiết kế dự kiến khoảng 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030 và khoảng 5 triệu hành khách/năm đến năm 2050.

Với các lý do trên, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định việc lập Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết nhằm định hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng yêu cầu phát triển Côn Đảo trong giai đoạn mới.

Trong quá trình lập đề cương quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam đã tuân thủ nguyên tắc lập quy hoạch, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không quốc tế Côn Đảo với Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác có liên quan./.

Phát triển bền vững Côn Đảo trở thành đảo xanh, thông minh, đáng sống Côn Đảo định hướng phát triển bền vững đến năm 2050, lấy bảo tồn thiên nhiên, di sản và kinh tế xanh làm nền tảng, nâng cao chất lượng sống người dân.