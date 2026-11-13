Hà Nội đề xuất mô hình và lộ trình mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp

Ngày 13/11, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Nội và trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan, Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đánh giá kết quả thí điểm vùng phát thải thấp, cũng như đề xuất mô hình và lộ trình mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp, trong đó đề xuất mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ ngày 1/1/2027 đến 31/12/2027.

Cụ thể, phạm vi thí điểm vùng phát thải thấp gồm: Khu vực 1 (Vùng lõi thí điểm) bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm phường Hoàn Kiếm (12 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền-Hàng Khay-Lê Thái Tổ-Hàng Đào-Hàng Ngang-Hàng Buồm-Mã Mây-Hàng Bạc-Hàng Mắm-Nguyễn Hữu Huân-Lý Thái Tổ-Ngô Quyền). Diện tích 0,45km2; chu vi 3,2km; dân số khoảng 20.000 người.

Khu vực 2 (Khu vực mở rộng) bên trong đường bao gồm: Tràng Thi-Thợ Nhuộm-Hàng Bông-Phùng Hưng-Phan Đình Phùng-Hàng Đậu-Trần Nhật Duật-Trần Quang Khải-Tràng Tiền-Hàng Khay trở vào trong khu vực phố Cổ. Diện tích 1,65 km2; chu vi 5,5km; dân số khoảng 90.000 người.

Khu vực 3 gồm các tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du-Hàn Thuyên-Trần Hưng Đạo-Trần Khánh Dư-Trần Quang Khải-Trần Nhật Duật-Hàng Đậu-Cửa Đông-Lý Nam Đế-Tôn Thất Thiệp-Điện Biên Phủ-Hàng Bông-Cửa Nam-Lê Duẩn. Diện tích 3,6km2; chu vi 8,3km; dân số khoảng 136.947 người. Địa bàn giáp ranh bao gồm các phường Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hồng Hà, Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Quy định về hạn chế phương tiện giao thông đường bộ khi mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp như sau: Cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe môtô, xe gắn máy, xe ôtô các loại) từ 19-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trong Khu vực 1. Xe ưu tiên và phương tiện giao thông có văn bản chấp thuận các phương tiện hoạt động trong phạm vi hạn chế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật được lưu thông.

Xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) quy định cụ thể như sau: Đối với xe môtô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải không lưu thông phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.

Đối với xe môtô, xe gắn máy không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải khuyến khích hạn chế lưu thông các xe môtô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008, và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước 2016; Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phi cơ giới; Khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025/BNNMT.

Xe ôtô sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) quy định cụ thể như sau: Xe ôtô vận tải hành khách sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe ôtô đưa đón học sinh) không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 theo QCVN 85:2025/BNNMT. Trong khu vực 1, 2 chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Cùng với đó, xe ôtô đưa đón học sinh, xe buýt không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 theo QCVN 85:2025/BNNMT; Khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường. Xe ôtô từ 16 chỗ trở xuống, xe Pick-up không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 theo QCVN 85:2025/BNNMT; Khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Đối với xe ôtô tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4 theo QCVN 85:2025/BNNMT và chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến 3,5 tấn cấm lưu thông hoàn toàn.

Đáng chú ý, để triển khai giai đoạn 2 mở rộng thí điểm tại Khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ ngày 1/1/2027 đến 31/12/2027 (theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố) được hiệu quả, tạo sự đồng thuận của nhân dân và dư luận, đảm bảo kết quả như mục tiêu của Đề án, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận cho các phường (trừ các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam) chủ động rà soát, tổ chức triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trên địa bàn theo mô hình riêng của từng phường (như phường Cầu Giấy đề xuất mô hình “vùng phát thải thấp theo khu vực trọng điểm”) trên cơ sở bám sát nội dung Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội” đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 29/6/2026./.

Đề xuất tiêu chí thiết lập và biện pháp áp dụng đối với vùng phát thải thấp Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đề xuất phân loại phương tiện, áp dụng công cụ kinh tế với phương tiện không đáp ứng yêu cầu khi đi vào vùng phát thải thấp.