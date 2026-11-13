Mỹ dự báo El Nino siêu mạnh có thể xuất hiện vào đầu năm 2027

Ngày 12/11, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cho biết hiện tượng El Nino đang mạnh lên, với hơn 79% khả năng xuất hiện El Nino siêu mạnh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2027.

Cơ quan này lưu ý El Nino cường độ mạnh như vậy khiến các tác động liên quan đến hiện tượng này dễ xảy ra hơn, dù không chắc chắn.

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra khi nước bề mặt ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường, gây ra các hình thái thời tiết cực đoan trên toàn cầu, bao gồm hạn hán ở một số khu vực và mưa lớn ở những nơi khác.

Ông Jason Nicholls, trưởng bộ phận dự báo quốc tế tại công ty AccuWeather, cho biết tình trạng hạn hán và cháy rừng đang gây ra nhiều vấn đề tại Malaysia và Indonesia, trong khi mùa gió mùa Tây Nam ở Ấn Độ là mùa khô hạn nhất kể từ năm 2015.

Theo ông Nicholls, nếu điều kiện El Nino tiếp tục kéo dài sâu sang năm 2027, mùa gió mùa năm 2027 của Ấn Độ cũng có thể khô hạn hơn bình thường.

Trong báo cáo đánh giá kinh tế tháng 10/2026, Bộ Tài chính Ấn Độ nhận định hiện tượng El Nino gia tăng đang đe dọa độ ẩm đất trước vụ gieo trồng mùa Đông và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương) Sanjay Malhotra cảnh báo gió mùa yếu kết hợp với điều kiện El Nino mạnh sẽ gây rủi ro cho ngành nông nghiệp và nhu cầu tại khu vực nông thôn.

Ấn Độ hiện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất lớn về lúa mì, đường và bông. Một mùa gió mùa dưới mức bình thường có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và làm thắt chặt nguồn cung các mặt hàng này.

Tại Mỹ, chuyên gia khí tượng cấp cao Chad Merrill của AccuWeather nhận định một mùa Đông nhiều khả năng khô hạn tại khu vực Vành đai Ngô có thể làm tăng nhu cầu tưới tiêu khi bắt đầu vụ gieo trồng vào mùa Xuân./.

Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó với tác động của El Nino Nguy cơ El Nino làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Nam Mỹ, đặt ra sức ép lớn đối với công tác phòng chống thiên tai và bảo đảm sinh kế của người dân trong khu vực.