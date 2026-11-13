Sạt lở, nứt đất đe dọa trường học và khu dân cư ở Đà Nẵng

Ngày 13/11, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng cho biết xã vừa tổ chức khảo sát thực tế tình hình sạt lở, sụt lún tại khu vực phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Leng.

Tình trạng sạt lở, sụt lún này xảy ra sau những ngày mưa lớn liên tiếp vừa qua. Qua khảo sát, đoàn công tác ghi nhận về địa chất khu vực phía sau trường, trên đỉnh núi, cách vị trí chân kè taluy tường rào khoảng 130m, trên độ cao khoảng 40m so với sân trường, xuất hiện một hố sâu có đường kính khoảng 1,7m, độ sâu khoảng 3m cùng vệt nứt dài khoảng 50m (mỗi bên dài 25m). Ngoài ra, tại vị trí cách kè taluy khoảng 35m cũng xuất hiện một hố nhỏ có đường kính khoảng 30cm.

Sạt lở đã làm biến dạng kết cấu kè tường chắn sau trường, gây dịch chuyển lệch khớp nối (khe lún) giữa hai đốt kè với biên độ khoảng 2cm. Đối với hệ thống thoát nước, rãnh thoát nước sau kè bị nứt vỡ, sụt lún và hư hỏng trên phạm vi chiều dài khoảng 30m. Diễn biến sạt lở, sụt lún đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 383 học sinh cùng 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng, ông Châu Minh Nghĩa cho biết trước mắt, để chủ động phòng ngừa và bảo đảm an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh, Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó tại chỗ, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, giăng dây khoanh vùng khu vực sạt lở phía sau trường và khu vực kè bị biến dạng; nghiêm cấm học sinh, cán bộ, giáo viên tiếp cận khu vực này.

Bên cạnh đó, xã Trà Leng đã huy động lực lượng xung kích tại chỗ khơi thông, nắn dòng chảy tạm thời để giảm áp lực nước dồn về đoạn rãnh thoát nước sau kè đang bị hư hỏng; phân công lực lượng trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến vết nứt và độ dịch chuyển của kè (đặc biệt khi có mưa lớn); chỉ đạo nhà trường chủ động phương án di dời học sinh bán trú và tổ chức dạy học tạm thời tại các phòng học khu vực phía trước, cách xa chân kè taluy đến điểm an toàn khi có tình huống xấu xảy ra.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho giáo viên, học sinh về lâu dài, Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành liên quan sớm tổ chức kiểm tra thực tế, có phương án chỉ đạo, hướng dẫn xử lý khắc phục trước mắt cũng như lâu dài; đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai (nguy cơ sạt lở đất, đá) tại khu vực này.

Theo ông Châu Minh Nghĩa, ngoài điểm sạt lở, sụt lún phía sau Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Leng, trên địa bàn xã còn ghi nhận nhiều điểm sạt lở khác như sạt lở đất mái taluy dương dài 27m tại khu thể thao thôn Trà Dơn, khu sân bóng và khu trước Công an xã), khối lượng đất đá gần 700m3.

Ngoài ra, tuyến đường trước Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (phân hiệu thôn Tak Xoai) cũng bị sạt lở với tổng chiều dài 20m, khối lượng đất khoảng 200m³…

Đối với tình trạng sạt lở 2 tuyến đường huyết mạch ĐH 1 và ĐH2 nối từ trung tâm xã Trà Leng và các thôn Tak Xoai, Tak Cleng, Moang Roang, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng chức năng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ san gạt để sớm thông xe hoàn toàn.

Tại xã miền núi cao Trà Linh hiện liên tiếp xuất hiện các vết nứt, sụt lún taluy dương, đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và tuyến giao thông huyết mạch. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương di dời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn.

Cụ thể, trên tuyến đường ĐH7 Nam Trà My tại khu vực ngã ba đường Tak Pong - Tak Ngo (thôn Long Linh) xuất hiện một vết trượt dài hơn 50m trên mái taluy dương. Độ tụt dài khoảng 3m với khối lượng đất đá có nguy cơ sạt trượt ước tính khoảng 1.000m³. Hiện khối sụt lở tiếp tục dịch chuyển. Tình trạng này uy hiếp trực tiếp đến 3 hộ dân sinh sống phía dưới chân taluy và có nguy cơ cắt đứt tuyến giao thông.

Ngay khi phát hiện sự cố, Ủy ban Nhân dân xã Trà Linh đã huy động lực lượng tại chỗ gồm hơn cán bộ, chiến sỹ quân sự và công an xã khẩn trương tiếp cận hiện trường, cắm biển cảnh báo và phân luồng giao thông. Đồng thời, hỗ trợ di dời toàn bộ 3 hộ dân với 8 nhân khẩu cùng tài sản thiết yếu ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn.

Ông Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Linh, cho biết, các vết nứt lớn ở taluy dương có nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Do tuyến đường qua khu vực này là độc đạo, phục vụ đi lại của người dân nên địa phương không thể cấm đường hoàn toàn mà phải chia lực lượng thành 2 tổ túc trực 24/24 giờ.

Chính quyền xã đã giăng dây, cắm biển khoanh vùng nguy hiểm ngay dưới chân vết trượt để cảnh giới, điều tiết và hướng dẫn người dân lưu thông khẩn cấp qua tuyến đường tránh Tak Bong-Tak Ngo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng./.

Sạt lở 2.000m3 đất đá, đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay ách tắc hoàn toàn Theo Ủy ban Nhân dân xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, vị trí sạt lở kéo dài khoảng 50m với khối lượng hơn 2.000m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống, chắn toàn bộ mặt đường.