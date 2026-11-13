Giải chạy bộ trực tuyến UpRace quyên góp được hơn 3 tỷ đồng, 3 triệu km tích lũy

Ngày 13/11, Ban tổ chức giải chạy bộ trực tuyến gây quỹ vì cộng đồng UpRace 2026 cho biết chương trình đã chính thức khép lại với hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận gần 3 triệu km tích lũy, quyên góp được hơn 3 tỷ đồng để viết tiếp ước mơ cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Thông qua sự tiếp sức của Quỹ Kiến tạo Ước mơ (DMF), STT - VNG DC Việt Nam, PUBG Mobile, Công ty Công nghệ GreenNode cùng các nhà tài trợ đồng hành, số tiền ý nghĩa nói trên sẽ được chuyển giao cho Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo và Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam (VASPD), giúp các em học sinh ở vùng biên giới hải đảo nối dài giấc mơ tới lớp, cũng như cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người yếu thế trong xã hội.

Trong đó, hơn 1,1 tỷ đồng từ các đối tác và người chạy UpRace 2026 sẽ đến với Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo, tiếp sức cho các chương trình hỗ trợ học bổng cho học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo và con em cán bộ, chiến sĩ các lực lượng chấp pháp mà Quỹ đang triển khai.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Chủ tịch Quỹ Tuổi trẻ và Vùng cao; Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” phát biểu tại UpRace Day 2026.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Chủ tịch Quỹ Tuổi trẻ và Vùng cao; Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" chia sẻ: "Mỗi bước chạy không chỉ mang lại giá trị cho bản thân người tham gia mà còn góp phần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, mỗi người chạy đều là một người yêu Việt Nam. Tôi hy vọng UpRace sẽ tiếp tục phát triển, thu hút ngày càng nhiều người hưởng ứng và mang lại những giá trị thiết thực hơn cho đất nước Việt Nam."

Cùng lúc, hơn 1,8 tỷ đồng sẽ đến với Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam (VASPD), tiếp tục hỗ trợ vốn và sinh kế cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, giúp họ có thể giảm bớt phụ thuộc, mặc cảm để chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình.

Ngoài ra, Hội cũng sẽ hỗ trợ các thiết bị số như máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị học tập trực tuyến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thể tiếp cận giáo dục số và dịch vụ công trực tuyến.

Mùa giải năm 2026 cán đích với hơn 1 triệu người tham gia. Đây cũng là năm đầu tiên UpRace chuyển mình từ một giải chạy trực tuyến thành hệ sinh thái thể thao vì cộng đồng, nơi các trường học, doanh nghiệp và tổ chức xã hội có thể tự khởi tạo hoạt động của riêng mình.

Nhờ đó, sự kiện năm nay đã mở rộng đến hàng loạt sân trường, công ty và cộng đồng địa phương trên cả nước.

Chuỗi hoạt động chạy bộ sinh viên do UpRace phối hợp với các trường Đại học diễn ra trong khuôn khổ UpRace 2026. (Ảnh: VNG)

Bên cạnh đó, UpRace 2026 còn được hưởng ứng tại nhiều tỉnh, thành với sự đồng hành tích cực của các tổ chức xã hội. Trong khi đó, Quỹ Vì Tuổi trẻ Vùng cao và Hải đảo phối hợp cùng các trường học và đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động phát động, khuyến khích học sinh, sinh viên, giảng viên và người lao động tham gia.

Sự kiện cũng lan toả trong cộng đồng doanh nghiệp khi nhiều đơn vị khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia chạy bộ và chung tay đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, buổi chạy offline UpRace Day 2026 diễn ra ngày cuối cùng của mùa giải (1/11) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3.000 người tham gia.

Từ một giải chạy bộ trực tuyến nội bộ ra đời cách đây 8 năm, UpRace đã từng bước trở thành nền tảng kết nối doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng, cùng biến thói quen rèn luyện sức khỏe thành những đóng góp thiết thực./.

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