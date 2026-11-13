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Bắc Ninh: Trường Cao đẳng Việt-Hàn Bắc Giang đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục đổi mới đào tạo, mở rộng liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thu Hiền
Học viên lớp thực hành nghề cơ khí tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, được trang bị kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. (Nguồn: Vietnam+)
Học viên lớp thực hành nghề cơ khí tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, được trang bị kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. (Nguồn: Vietnam+)

Với tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 85%, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục đổi mới đào tạo, mở rộng liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thêm cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho thanh niên, trong đó có lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo báo cáo của nhà trường tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang được đăng ký đào tạo 43 ngành, nghề ở các trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp, với quy mô khoảng 2.760 người/năm.

Các nhóm nghề chủ yếu gồm điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, cơ điện tử, công nghệ ôtô, hàn và cắt gọt kim loại, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật của các doanh nghiệp sản xuất.

Giai đoạn 2021-2024, trường có 4.201 học sinh, sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 95%. Đáng chú ý, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp bình quân đạt trên 85%, riêng trình độ cao đẳng đạt trên 92%.

Phần lớn người học làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở địa phương và các tỉnh lân cận; khoảng 5-8% số sinh viên có việc làm tham gia thị trường lao động nước ngoài.

Năm học 2025-2026, nhà trường bổ sung hai ngành chế tạo khuôn mẫu và tự động hóa công nghiệp, đồng thời tiếp tục đào tạo nhân lực lĩnh vực công nghệ bán dẫn.

Mô hình liên kết đào tạo với doanh nghiệp theo phương thức “1+1+1” giúp người học kết hợp kiến thức tại trường với thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng và khả năng tìm việc sau tốt nghiệp.

Đối với thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi, quy chế tuyển sinh năm 2026 của trường quy định chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực. Đây là điều kiện hỗ trợ người học tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu thị trường lao động.

Theo định hướng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, phù hợp nhu cầu người lao động và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tiếp nối định hướng này, giai đoạn 2026-2029, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt-Hàn Bắc Giang tham gia triển khai dự án hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), có kinh phí viện trợ không hoàn lại 7,5 triệu USD.

Dự án hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường cơ sở vật chất, bồi dưỡng năng lực giảng viên và kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên và các nhóm yếu thế, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển nguồn nhân lực tại địa phương.

(Vietnam+)
#học nghề #dân tộc thiểu số #việc làm #Bắc Ninh TP. Bắc Ninh
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