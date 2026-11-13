Tây Ninh: Xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 15/12

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương công khai đầy đủ phương án sắp xếp, xử lý tài sản công đã được phê duyệt trong tháng 11/2026; đồng thời tăng cường quản lý, giám sát, không để nhà, đất dôi dư bỏ trống kéo dài, xuống cấp, bị lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên phần mềm theo dõi, bảo đảm thông tin chính xác tiến độ, kết quả xử lý, khai thác.

Việc tăng cường giám sát nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong quá trình thực hiện sắp xếp tài sản công, tỉnh hiện còn 852 cơ sở nhà, đất chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý theo Kết luận số 345/KL-TTCP ngày 25/6/2026 của Thanh tra Chính phủ và Kết luận số 2066/KL-TTr ngày 24/6/2026 của Thanh tra tỉnh.

Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang quản lý, sử dụng tài sản khẩn trương rà soát, thu thập, bổ sung hồ sơ về nguồn gốc, hiện trạng pháp lý và các giấy tờ liên quan; kiên quyết chấm dứt tình trạng thất lạc, thiếu sót làm ảnh hưởng tiến độ xử lý tài sản, Việc này phải thực hiện hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, Tây Ninh yêu cầu trước ngày 15/12 phải xử lý dứt điểm 477 cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao để quản lý, khai thác, gồm 398 cơ sở thuộc tỉnh quản lý và 79 cơ sở do Trung ương chuyển giao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải khẩn trương hoàn tất thủ tục bàn giao, tiếp nhận; áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc. Tỉnh ưu tiên bố trí các cơ sở này phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng và công trình công cộng phù hợp quy hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn yêu cầu Sở Tài chính theo dõi, cập nhật dữ liệu, đôn đốc tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các sở, ngành liên quan tập trung hướng dẫn địa phương cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các cơ sở được điều chuyển, chuyển giao hoặc thay đổi công năng; đánh giá hiện trạng công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng để phục vụ chuyển đổi mục đích sử dụng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương tiếp nhận, xây dựng phương án khai thác hiệu quả các cơ sở được chuyển giao và phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý còn thiếu.

Ông Huỳnh Văn Sơn cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn; ưu tiên chuyển đổi công năng các cơ sở dôi dư thành trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng tại ấp, khu phố. Ủy ban Nhân dân các xã, phường phải xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý trước ngày 15/12/2026.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất cho bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ sở nhà, đất từng bước được đưa vào khai thác, xử lý, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 3.564 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, trong đó đã có phương án xử lý 3.563 cơ sở, đạt 99,97%; còn 1 cơ sở do Trung ương chuyển giao đang tiếp tục xây dựng phương án xử lý.

Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp và thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, Tây Ninh vẫn còn 852 cơ sở nhà, đất chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý và 477 cơ sở đã có phương án điều chuyển, chuyển giao cần tiếp tục xử lý./.

Quảng Ngãi đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính Vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước đưa tài sản công vào khai thác, sử dụng hiệu quả, hạn chế lãng phí, từng bước tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.