Vụ sập nhà tại TP Hồ Chí Minh: Giải cứu 4 người từ đống đổ nát trên đường Bùi Văn Ba

Đến 14 giờ 45 ngày 13/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết lực lượng chức năng đã tìm kiếm, đưa 4 người mắc kẹt trong đống đổ nát của vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận ra ngoài an toàn. Công tác tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt đang được khẩn trương triển khai.

Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 5 ngày 13/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ sập nhà tại các địa chỉ số 81, 83 và 85 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, nghi do sự cố nổ bình gas. Ngay sau đó, Công an Thành phố đã điều động nhiều đơn vị, phương tiện đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà số 81 đổ sập hoàn toàn, các căn nhà liền kề số 83, 85 bị hư hỏng nặng. Nhiều mảng bêtông, gạch đá và vật liệu xây dựng đổ tràn ra mặt đường, gây ùn ứ giao thông qua khu vực.

Lực lượng chức năng khẩn trương phong tỏa khu vực, di dời các mảng bêtông lớn chắn lối vào, tháo dỡ kết cấu đổ nát, tạo khoảng trống để tiếp cận và đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Công tác tìm kiếm, cứu nạn được triển khai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng tập trung rà soát toàn bộ khu vực đổ sập, bảo đảm không bỏ sót nạn nhân.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương cứu người mắc kẹt trong đống đổ nát. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến hơn 13 giờ ngày 13/11, lực lượng cứu nạn đã đưa được 4 người ra khỏi đống đổ nát. Các đơn vị tiếp tục tìm kiếm, rà soát hiện trường nhằm phát hiện và đưa những người còn mắc kẹt ra ngoài.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân sử dụng bình gas có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm định và còn hạn sử dụng; thường xuyên kiểm tra bếp, van và dây dẫn gas. Khi phát hiện rò rỉ khí gas, cần khóa van bình, mở cửa thông thoáng, không bật tắt thiết bị điện, không sử dụng lửa và nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, gọi số 114 để được hỗ trợ./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều căn nhà liền kề bất ngờ đổ sập, nhiều người mắc kẹt Nhiều căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh bị đổ sập, kết cấu công trình hư hỏng, các vật dụng sinh hoạt vương vãi, nhiều người mắc kẹt bên trong.