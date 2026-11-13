Vụ án Hiệp đen mở rộng: Tấn Bo, Hoàng Mèo bị khởi tố vì tham gia phim ca nhạc “Huy Bến xe”

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng”, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp, tự Hiệp đen, cùng đồng bọn về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình điều tra làm rõ việc tổ chức sản xuất, tham gia diễn xuất và phổ biến phim ca nhạc “Huy Bến xe”. Trịnh Minh Tâm, nghệ danh Dương Chấn Huy, là người tổ chức sản xuất nhằm quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác; thuê Nguyễn Thanh Liêm, tên gọi khác là Hào, làm đạo diễn. Biết Hiệp đen có hình ảnh “đại ca” trên mạng xã hội, Tâm mời Hiệp đóng vai “ông trùm Hiệp đen”, đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh. Hiệp đồng ý với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên không gian mạng và rủ thêm nhiều đàn em tham gia.

Từ trái sang- Vinh, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Chấn Huy. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Bộ phim có khoảng 40 đến 50 người tham gia, với nhiều cảnh các nhóm dùng gậy, dao, súng giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe, thu tiền bảo kê. Toàn bộ phim được đăng trên YouTube, thu hút hơn 42.000 lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định Tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Liêm là đạo diễn, biên tập thành sản phẩm hoàn chỉnh; Nguyễn Ngọc Mãi, biệt danh Mai Tiger, vừa diễn xuất vừa làm giám đốc sản xuất; Huỳnh Văn Dạn viết kịch bản ban đầu và làm phó đạo diễn.

Tham gia diễn xuất có Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo; Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo; Lê Thanh Ngọc, nghệ danh Kim Ny Ngọc; Lê Hoàng Quốc Vinh, biệt danh Vinh K5; Nguyễn Thanh Nhã, biệt danh Thánh Lạc Trôi; Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

Hình bìa phim. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Đối với Nguyễn Ngọc Mãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can về cùng tội danh, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan điều tra kêu gọi những người có hành vi vi phạm liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe” và các đoạn phim liên quan đến Hiệp đen sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.

Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc: không gian mạng không phải là nơi đứng ngoài pháp luật. Danh tiếng, lượng người theo dõi hay vỏ bọc “sản phẩm giải trí” không thể là lá chắn cho hành vi phạm pháp. Mọi hành vi vi phạm phải được làm rõ, xử lý nghiêm theo tính chất, mức độ và vai trò của từng người, không có vùng cấm, không có ngoại lệ./.