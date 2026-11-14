Nâng cao kỹ năng trồng mận hậu, tạo sinh kế cho đồng bào vùng cao Sơn La

Tại xã biên giới Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La, việc hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mận hậu đang góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế hộ gia đình. Đây cũng là hướng đi phù hợp với mục tiêu đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và phát triển sinh kế tại địa phương.

Lóng Phiêng hiện có 1.035ha mận hậu, sản lượng năm 2026 dự kiến hơn 9.600 tấn. Địa phương chú trọng hướng dẫn người dân kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và điều tiết thời vụ. Khoảng 500ha mận được định hướng canh tác chín sớm, rải vụ nhằm kéo dài thời gian thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại bản Pa Kha 1, khoảng 70% hộ dân đã làm chủ kỹ thuật trồng mận chín sớm. Nhờ ứng dụng kỹ thuật canh tác, mận chín sớm tại Lóng Phiêng có thời điểm đạt giá 120.000-150.000 đồng/kg. Đến đầu tháng 5/2026, toàn xã thu hoạch khoảng 3.500 tấn mận, giá trị ước đạt hơn 110 tỷ đồng.

Cùng với phát triển sản xuất, Lóng Phiêng xác định tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức tham quan và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Địa phương khuyến khích hợp tác xã liên kết với các hộ trồng mận, hướng dẫn sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp người dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa.

Trong giai đoạn 2026-2030, Sơn La đặt mục tiêu đào tạo nghề cho khoảng 105.800 lao động, trong đó hơn 95.400 người học trình độ sơ cấp hoặc các khóa dưới 3 tháng; phấn đấu trên 85% người học có việc làm hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo. Riêng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp, ngành nghề nông thôn xác định chỉ tiêu 9.755 người.

Việc đưa kiến thức, kỹ năng nghề đến với đồng bào dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với thế mạnh cây trồng và thị trường tiêu thụ cũng phù hợp định hướng Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Xây dựng thương hiệu mận hậu Lóng Phiêng ngày càng vươn xa Việc tổ chức Ngày hội mận xã Lóng Phiêng là hoạt động thiết thực, nhằm xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị quả mận hậu nói riêng, sản phẩm nông nghiệp địa phương nói chung.