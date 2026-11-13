Đồng Tháp: Tăng cường đào tạo nghề, hướng tới xóa hộ nghèo vào năm 2030

Để hiện thực hóa mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đợt rà soát hộ nghèo đa chiều chuẩn mới năm 2026.

Kết quả đánh giá thực chất các chiều thiếu hụt sẽ tạo bệ phóng để địa phương đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, chuyển hướng từ hỗ trợ trước mắt sang kiến tạo sinh kế dài hạn.

Tỉnh Đồng Tháp đang vào đợt cao điểm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030, thực hiện theo Kế hoạch số 1292/KH-UBND ngày 24/8/2026 của tỉnh.

Quá trình khảo sát trực tiếp tại cơ sở diễn ra từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/12/2026, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và phản ánh đúng thực trạng đời sống.

Theo chuẩn mới, hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân từ 2.200.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Các dịch vụ xã hội cơ bản được đo lường bao gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sinh hoạt, vệ sinh và môi trường.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện còn 6.698 hộ nghèo (chiếm 0,70%) và 13.423 hộ cận nghèo (chiếm 1,40%). Việc rà soát minh bạch giúp chính quyền nhận diện chính xác nguyên nhân nghèo của từng hộ, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt kỹ năng lao động, thiếu đất sản xuất và không có việc làm ổn định.

Dữ liệu này sẽ được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm căn cứ để phân loại đối tượng và thực thi chính sách giảm nghèo bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Dựa trên dữ liệu rà soát cụ thể, phương thức giảm nghèo của Đồng Tháp sẽ thay đổi toàn diện theo phương châm "rõ hộ, rõ nguyên nhân, rõ nội dung hỗ trợ, rõ đơn vị phụ trách."

Khắc phục tình trạng hỗ trợ dàn trải, tỉnh xác định giáo dục nghề nghiệp và đào tạo tay nghề là đòn bẩy trọng tâm để giải quyết tận gốc chiều thiếu hụt về việc làm.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa học nghề thực chất, tiếp cận vốn vay sản xuất và tạo việc làm tại chỗ sẽ trao "cần câu" sinh kế vững chắc, giúp người yếu thế thay đổi nhận thức, tự chủ vươn lên thoát nghèo bền vững./.