Quảng Trị: Quy tập 17 hài cốt liệt sỹ, phát hiện bia đá ghi thông tin quan trọng

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 13/10 đến 13/11/2026, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 17 hài cốt liệt sỹ tại các địa phương trong tỉnh.

Đáng chú ý, trong số này có 2 hài cốt được phát hiện cùng bia đá ghi thông tin về danh tính, quê quán và năm hy sinh của liệt sỹ, góp phần cung cấp thêm căn cứ phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sỹ.

Qua nguồn tin do ông Đinh Thắng (sinh năm 1959), trú tại bản Bãi Dinh cung cấp, khoảng năm 1989-1990, ông cùng một số dân quân địa phương từng tham gia cất bốc 24 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Cổng Trời, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh.

Theo lời kể của nhân chứng, khu vực này từng là nơi an táng các liệt sỹ thuộc Trung đoàn 152, Bộ Tư lệnh 500.

Hai hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa kèm bia đá ghi thông tin họ tên, quê quán, năm sinh và năm hy sinh của liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ nguồn tin trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát thực địa, xác minh các vị trí nghi có mộ liệt sỹ và triển khai lực lượng tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, từ ngày 6-13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa.

Cụ thể, ngày 6/11, đơn vị phát hiện 2 hài cốt tại khu vực rừng tràm của người dân ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Đặc biệt, cả 2 phần mộ đều có bia đá ghi thông tin về liệt sỹ.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, sáng 13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 phát hiện thêm một hài cốt tại khu vực Cổng Trời, bản Cha Lo, xã Dân Hóa.

Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy kèm theo một số di vật như đinh đóng quan tài, cúc áo, lược nhôm và tấm tăng. Cả 3 hài cốt liệt sỹ cùng các di vật liên quan được đưa về nhà quàn để bảo quản, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Hài cốt liệt sỹ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 quy tập ngày 6/11 tại khu vực rừng tràm Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 13/10-13/11, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sỹ tại các xã Ái Tử, Vĩnh Linh và Triệu Phong. Trong đó, từ ngày 13-30/10, đơn vị tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sỹ, gồm 7 hài cốt tại xã Ái Tử và 1 hài cốt tại xã Vĩnh Linh.

Từ ngày 2-13/11, đơn vị tiếp tục phát hiện, quy tập 6 hài cốt tại xã Triệu Phong, nằm dưới các vị trí giao thông hào và hầm cá nhân bị bom đánh sập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 2 tích cực bám địa bàn, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thu thập, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi khảo sát.

Các hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập chỉ còn phần xương, răng nhưng nhiều phần đã gãy, vỡ do tác động của bom đạn chiến tranh. Nhiều di vật gắn với chiến trường như, tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp tiếp đạn AK, đạn 12,7mm, nắp bình tông và lọ thuốc được lực lượng chức năng phát hiện, thu thập, bảo quản.

14 hài cốt liệt sỹ sau khi tìm thấy đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN. Các hài cốt liệt sỹ được đưa về quàn tại đơn vị, tổ chức lực lượng bảo vệ, chăm sóc và hương khói chu đáo.

Thời gian tới, các đội tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại khu vực có thông tin về mộ liệt sỹ; thu thập, xác minh thông tin nhân chứng, tư liệu liên quan. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với đồng đội, quê hương./.

TP Hồ Chí Minh tiếp nhận máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Tính đến hết ngày 12/11, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập được 1.022 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1.017 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng và 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Thường Tân.