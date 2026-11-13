Thăm nạn nhân vụ nổ làm sập hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba

Chiều 13/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và chính quyền địa phương đã đến hiện trường vụ nổ nghi do khí gas làm sập hoàn toàn hai căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận; đồng thời đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Sau đó, đoàn công tác đến các bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân sớm hồi phục, đồng thời trao đổi với lãnh đạo bệnh viện để công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân thuận lợi và đạt kết quả tốt nhất; đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Tân Thuận và các cơ sở y tế, tính đến cuối giờ chiều 13/11, có 13 nạn nhân được đưa đến các bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Trong số này, một trường hợp tử vong, một trường hợp bị bỏng hô hấp nặng; một số bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương vùng đầu, mặt và chân. Nhiều trường hợp được xử lý vết thương, sức khỏe ổn định và đã được cho xuất viện.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 6 trường hợp. Trong đó, hai bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng; một trường hợp nghi tổn thương nội sọ được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Ba bệnh nhân còn lại bị thương nhẹ, được xử lý vết thương và cho về.

Tại Bệnh viện Tân Hưng, 3 bệnh nhân sau khi tiếp nhận được chuyển đến Bệnh viện Khánh Hội tiếp tục điều trị. Các trường hợp bị xây xát, đa chấn thương, trong đó có bệnh nhân có vết thương hở vùng đầu.

Bệnh viện Khánh Hội cũng tiếp nhận thêm một trường hợp bị chấn thương cẳng chân, bàn chân và vùng đầu, mặt. Ngoài ra, một nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát, chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13/11, vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại cửa hàng kinh doanh gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, do ông Cao Thế Hiển (sinh năm 1974) làm chủ.

Sức ép vụ nổ khiến hai căn nhà số 81 và 83 Bùi Văn Ba đổ sập hoàn toàn, nhiều căn nhà lân cận bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều đơn vị, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng tổ chức di dời các mảng bê tông lớn, tháo dỡ kết cấu đổ nát, rà soát các khu vực nghi có người mắc kẹt.

Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc; đồng thời thông báo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tham gia theo quy định.

Nguyên nhân vụ nổ và thiệt hại liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.

Kinh hoàng nhiều căn nhà trên đường Bùi Văn Ba đổ sập nghi do nổ bình gas Nhiều căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập trưa 13/11, nghi do nổ bình gas. Nhiều người mắc kẹt, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cứu hộ.