Tây Ninh: Làm rõ vụ tài xế ôtô đánh người sau va chạm giao thông

Công an phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh, đang xác minh, làm rõ vụ một thanh niên hành hung người sau khi va chạm giao thông xảy ra tối 13/11. Vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13/11, tại khu vực gần ngã tư Ao Hồ, thuộc khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền, xảy ra vụ mâu thuẫn, xô xát giữa những người tham gia giao thông.

Thời điểm trên, anh Trần Hoài P. (sinh năm 1990, ngụ khu phố Ninh Thọ, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 70F4-0464 lưu thông theo hướng từ ngã tư Lý Thường Kiệt về ngã tư Ao Hồ. Cùng lúc, anh Nguyễn Tấn L. (sinh năm 1994, ngụ khu phố Trường An, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) điều khiển ôtô biển kiểm soát 70A-843.81 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng.

Trong quá trình di chuyển, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh Nguyễn Tấn L. dừng ôtô, xuống xe, dùng tay, chân đánh anh Trần Hoài P.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Điền đã nhanh chóng có mặt, đưa người bị hại đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng để cấp cứu, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập thông tin, mời những người có liên quan đến trụ sở Công an phường làm việc.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến bình luận của người dân. Công an phường Thanh Điền đang xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Thanh Điền khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tôn trọng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Khi xảy ra mâu thuẫn, người dân cần lựa chọn cách giải quyết phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương./.

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