Lào Cai gắn đào tạo nghề với tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang được tỉnh Lào Cai triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm ổn định và giúp đồng bào từng bước thoát nghèo bền vững.

Năm 2026, Lào Cai đặt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 29.500 người, trong đó hỗ trợ học nghề cho 7.000 lao động nông thôn, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến ngày 10/10, số người được tuyển sinh, đào tạo ở trình độ cao đẳng là 2.991; trung cấp và trung học nghề là 5.324; sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 17.362. Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 2.014 lao động nông thôn.

Tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, năm học 2025-2026, toàn trường có 136 lớp với 3.126 học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng, trung cấp chính quy và 12 lớp liên kết đại học, cao đẳng.

Ông Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết, nhằm gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên, nhất là người dân tộc thiểu số, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đẩy mạnh liên kết với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các công ty ở thành phố Hải Phòng, tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh trong đào tạo và giải quyết việc làm cho học viên. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ hỗ trợ thiết bị kỹ thuật, nhân lực cho trường trong quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho học viên thực tập và tuyển dụng những học viên có trình độ tay nghề cao. Nhờ vậy, khoảng 60-70% học viên được đào tạo nghề công nghệ ôtô, điện công nghiệp, cơ khí, công nghệ thông tin, hướng dẫn viên du lịch… có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập từ 7 triệu đồng/tháng trở lên.

Năm học 2025-2026, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã tổ chức cho 1.189 sinh viên của 53 lớp đi thực tập tại doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm giúp cho người học được tiếp cận thực tế nghề nghiệp nâng cao kỹ năng nghề. Đây là cơ hội để các em nâng cao tay nghề và mở ra cơ hội tìm kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Em Lý Hồng Thái (dân tộc Tày, xã Tô Mậu, tỉnh Lào Cai), lớp Cao đẳng ô tô, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái chia sẻ, thay vì lựa chọn đi làm thuê như các bạn ở quê, em quyết định đến trường học để mai này ra trường có cái nghề và có việc làm ổn định, lo cho cuộc sống. Ở đây em được các thầy cô hướng dẫn rất chu đáo, tận tình nên tay nghề lên cao hơn. Em thấy ngành này phù hợp với bản thân và mong muốn sau này sẽ trở về địa phương phát triển ngành nghề này.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tiếp tục thực hiện các chương trình tuyển sinh, đào tạo theo đặt hàng của các đơn và đào tạo lao động cho các doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam, các công ty thuỷ điện tại Lai Châu.

Nhà trường cũng nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuẩn hóa chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh mô hình “học kỳ doanh nghiệp," nâng thời lượng thực hành lên mức tối thiểu 70% chương trình học; phối hợp chặt chẽ với các công ty, tập đoàn lớn để đảm bảo đầu ra và hợp tác thiết kế chuẩn giáo trình trực tiếp theo nhu cầu thị trường. Đảm bảo 100% học sinh/sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc tự tạo việc làm.

Ngoài ra, Nhà trường tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống phòng thực hành, xưởng thực nghiệm và thiết bị công nghệ hiện đại và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà giáo, học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, sinh viên Lào để các em yên tâm học nghề./.