Tuyên Quang: Làm rõ thông tin môi giới chào bán giá phòng cao hơn niêm yết ở Lô Lô Chải

Trước thông tin phản ánh tình trạng môi giới nhận đặt, giữ và chào bán phòng lưu trú với giá cao hơn giá niêm yết tại thôn Lô Lô Chải, ngày 14/11, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú (Tuyên Quang) Dương Ngọc Đức cho biết địa phương đã chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc.

Các bên liên quan cần tăng cường trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; kịp thời xác minh, làm rõ thông tin phản ánh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định, không để hành vi thiếu minh bạch ảnh hưởng đến quyền lợi du khách, uy tín của địa phương.

Ngay trong tối 13/11, đoàn công tác liên ngành của xã đã trực tiếp kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh bất cập. Đoàn công tác liên ngành do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giàng Mí Mua làm Trưởng đoàn trực tiếp xuống thôn Lô Lô Chải kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Đoàn tập trung kiểm tra việc đăng ký, khai báo khách lưu trú; niêm yết công khai giá phòng và dịch vụ đi kèm; đối chiếu giá niêm yết với giá thực tế cung cấp cho du khách; rà soát hoạt động môi giới, tư vấn, giới thiệu dịch vụ du lịch. Đoàn cũng kiểm tra các điều kiện về an ninh trật tự, trang thiết bị và phương tiện chữa cháy tại chỗ, lối thoát nạn.

Qua kiểm tra bước đầu, các cơ sở chấp hành quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và điều kiện kinh doanh có liên quan. Đoàn công tác trao đổi, nhắc nhở các hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện quy định, nâng cao trách nhiệm trong phục vụ du khách.

Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội, diễn đàn du lịch xuất hiện thông tin phản ánh tình trạng một số cá nhân hoạt động môi giới, nhận đặt phòng, giữ phòng lưu trú tại Lô Lô Chải, sau đó, chào bán lại với mức giá cao hơn giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh. Thông tin thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách, lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh và hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương.

Để làm rõ sự việc, Ủy ban Nhân dân xã giao Công an xã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội; làm rõ tổ chức, cá nhân có liên quan, phương thức hoạt động môi giới, nhận đặt phòng, giữ phòng, chào bán phòng với giá cao hơn giá niêm yết, trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, kịp thời xác minh, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phòng Văn hóa-Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ công và Trưởng thôn Lô Lô Chải rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, thống kê tên cơ sở, chủ cơ sở, số điện thoại liên hệ chính thức, loại hình dịch vụ và mức giá niêm yết. Trên cơ sở đó, Phòng tham mưu công khai danh sách cơ sở lưu trú, thông tin liên hệ và giá dịch vụ trên Trang thông tin điện tử cùng các kênh thông tin chính thống của địa phương, tạo điều kiện để du khách chủ động liên hệ, đặt dịch vụ trực tiếp, hạn chế tình trạng bị môi giới, nâng giá.

Phòng Kinh tế kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hành vi không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, thu thêm các khoản phí không khai báo có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Nhân dân xã Lũng Cú yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, báo cáo kết quả trước ngày 15/11.

Lô Lô Chải được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025. Trong bối cảnh lượng khách du lịch đến Lô Lô Chải ngày càng tăng, việc công khai minh bạch giá dịch vụ, kiểm soát hoạt động môi giới và nâng cao chất lượng phục vụ là yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thương hiệu điểm đến, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện./.

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