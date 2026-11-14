Hà Nội kết nối di sản áo dài với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa

Từ những bộ sưu tập được giới thiệu trên sân khấu nghệ thuật đến cuộc diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, từ thao diễn của nghệ nhân làng nghề đến các workshop trải nghiệm, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 mở ra nhiều cách tiếp cận với trang phục truyền thống. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp áo dài, sự kiện còn hướng tới kết nối di sản với hoạt động du lịch và công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ngày 14/11, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 21-23/11, tại Bảo tàng Hà Nội và một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Sự kiện do Sở chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, hiệp hội và đơn vị liên quan.

Điểm nhấn mở màn là chương trình khai mạc tối 21/11 tại Bảo tàng Hà Nội, với đêm nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Hà Nội bốn mùa.” Chương trình quy tụ các nghệ nhân, nhà thiết kế, người mẫu và nghệ sỹ, giới thiệu 9 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế La Hằng, Lan Anh (La Sen Vũ), Quang Huy, Viết Bảo, Quyên Nguyễn, Tạ Linh Nhân, Lưu Quỳnh Lan (Lan OZ), Hoa hậu Ngọc Hân và nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt.

Sáng 22/11, khu vực Hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành không gian của chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, với khoảng 1.300 người tham gia đến từ Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam và Bách Hoa Bộ Hành. Đáng chú ý, chương trình phối hợp tổ chức xác lập kỷ lục Người Việt toàn cầu về số lượng nam mặc áo dài nhiều nhất, với sự tham gia của 500 người.

Cũng trong ngày này, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển,” chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt.”

Chương trình có hoạt động trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với áo dài,” tặng áo dài cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập qua chương trình “Tặng áo dài - chắp cánh ước mơ xanh,” cùng các màn trình diễn nghệ thuật, dân vũ và thời trang thiếu nhi “Mầm Di sản.”

(Ảnh minh họa. Tuấn Đức/TTXVN)

Không chỉ tôn vinh những giá trị đã được định hình, lễ hội còn dành không gian cho sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Chung kết cuộc thi thiết kế áo dài “Nét đẹp truyền thống - Hơi thở đương đại” diễn ra tối 22/11 tại Bảo tàng Hà Nội, giới thiệu 10 bộ sưu tập do sinh viên chuyên ngành thiết kế đến từ 5 trường đại học trên địa bàn thành phố thực hiện.

Chương trình bế mạc tối 23/11 tiếp tục giới thiệu các bộ sưu tập của nhà thiết kế Nhật Thực và các nhà thiết kế thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Một điểm nhấn khác là không gian trải nghiệm được tổ chức trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội suốt ba ngày. Tại đây, du khách có thể tìm hiểu sản phẩm làng nghề, xem nghệ nhân đến từ Trạch Xá, Vạn Phúc và Mỹ Đức thao diễn; tham quan các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế, thương hiệu uy tín; khám phá phụ kiện, trang sức, sản phẩm thủ công và những thức quà đặc sắc của Thủ đô.

Không gian sáng tạo của sinh viên các trường đại học và khu trưng bày của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cũng góp phần mở rộng góc nhìn về trang phục truyền thống.

Du khách có thể trực tiếp tham gia workshop làm đồ thủ công trang sức, vẽ tranh trên áo dài, thêu và đính kết trang trí trang phục; đồng thời thưởng trà, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, tham gia trò chơi dân gian và chụp ảnh lưu niệm.

Việc đưa nghệ nhân và sản phẩm làng nghề vào cùng một không gian với các bộ sưu tập thời trang đương đại tạo cơ hội để công chúng hiểu hơn về những công đoạn thủ công làm nên một chiếc áo dài. Đây cũng là cách kết nối giữa người làm nghề, nhà thiết kế, cơ sở đào tạo và người tiêu dùng, qua đó mở rộng khả năng phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, áo dài là biểu tượng đặc biệt trong dòng chảy văn hóa Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trang phục này không ngừng đổi mới nhưng vẫn giữ được cốt cách và vẻ đẹp riêng. Với Hà Nội, áo dài còn mang sắc thái thanh lịch, tinh tế, nền nã, gắn với hình ảnh người Tràng An và chiều sâu văn hóa Thăng Long-Hà Nội.

Được duy trì qua các năm, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên. Năm 2026, sự kiện tiếp tục hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị áo dài, kết nối di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, đồng thời thúc đẩy sáng tạo, hội nhập và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và kết nối cộng đồng sáng tạo, lễ hội kỳ vọng đưa áo dài hiện diện gần hơn trong đời sống đương đại, không chỉ như một biểu tượng văn hóa mà còn là nguồn cảm hứng để hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội./.

“Tháng áo dài Hà Nội” - tôn vinh nét duyên dáng, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô Hoạt động ý nghĩa diễn ra từ ngày 1 đến 20/10/2026, chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

