Đưa lịch sử, di sản Hà Nội đến gần công chúng qua công nghệ thực tế hỗn hợp

Ngày 14/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, Vietnam Post, Công ty Tem Bưu chính tổ chức triển lãm tương tác “Ngàn năm kinh kỳ qua lăng kính tem số.”

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11/2026 tại Bưu điện Hà Nội (75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm), sự kiện mở cửa tự do, dự kiến đón 1.500 lượt khách thăm quan.

Tại đây, công chúng có cơ hội khám phá nhiều câu chuyện thú vị về lịch sử ngành Bưu chính gắn với thủ đô Hà Nội qua các mẫu tem, đồng thời trực tiếp trải nghiệm phương thức tiếp cận di sản văn hóa qua công nghệ số.

Lấy cảm hứng từ thông điệp "Lớp ký ức số trong không gian thật," tâm điểm của triển lãm là phân khu ứng dụng công nghệ Thực tế hỗn hợp (Mixed Reality - MR). Những tư liệu lịch sử của ngành bưu chính cùng các mẫu tem tiêu biểu về Thủ đô được số hóa 3D và xây dựng các hiệu ứng tương tác, giúp tái hiện những câu chuyện lịch sử, văn hóa trong không gian số.

Khách tham quan sử dụng kính MR để khám phá các nội dung ảo xuất hiện ngay trong không gian thực. Người xem có thể quan sát, tương tác với các vật thể 3D để khám phá những hình ảnh, hiện vật và câu chuyện gắn liền với lịch sử ngành bưu chính. (Ảnh: Vietnam Post)

Khách tham quan sử dụng kính MR để khám phá các nội dung ảo xuất hiện ngay trong không gian thực. Người xem có thể quan sát, tương tác với các vật thể 3D để khám phá những hình ảnh, hiện vật và câu chuyện gắn liền với lịch sử ngành bưu chính.

Qua những mẫu tem được số hóa, công chúng cũng có dịp nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ của Thủ đô: từ khi lập thành Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc, sự kiện vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô (năm 1010), đến sự kiện Giải phóng Thủ đô (năm 1954) và diện mạo thành phố hiện đại giữa lòng di sản nghìn năm cũng được tái hiện rất sống động, trực quan. Mỗi con tem đã trở thành một lát cắt lịch sử khắc họa hành trình của thủ đô Hà Nội từ “Thành phố vì Hòa bình” đến “Thành phố Sáng tạo” trong mạng lưới của UNESCO.

Ông Nguyễn Quang Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ: "Tem bưu chính không chỉ lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, kiến trúc mà còn là sản phẩm văn hóa giàu giá trị cần được tiếp tục phát huy trong đời sống hiện đại. Chúng tôi muốn làm mới cách công chúng tiếp cận với tem bưu chính bằng việc kết hợp những giá trị truyền thống với công nghệ thực tế hỗn hợp (MR), để mỗi con tem không chỉ được ngắm nhìn mà còn trở thành một trải nghiệm khám phá thú vị. Vietnam Post mong muốn đưa tem bưu chính đến gần hơn với công chúng, đặc biệt khơi gợi niềm yêu thích ở các bạn trẻ, đồng thời thể hiện hình ảnh một Bưu điện Việt Nam luôn đổi mới, sáng tạo, phục vụ cộng đồng."

Bên cạnh không gian công nghệ MR, triển lãm được thiết kế theo mô hình đa dạng hóa các khu vực trải nghiệm dung hòa giữa tính tương tác hiện đại và chiều sâu truyền thống với các hoạt động tương tác dành cho nhiều nhóm khách thăm quan.

Khách tham quan có thể chụp ảnh lấy ngay với photobooth sử dụng bộ khung hình mang họa tiết tem bưu chính được thiết kế riêng cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. (Ảnh: Vietnam Post)

Tại khu vực “Dấu ấn đa giác quan”, khách tham quan có thể chụp ảnh lấy ngay với photobooth sử dụng bộ khung hình mang họa tiết tem bưu chính được thiết kế riêng cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Ở không gian “Gửi Hương Kinh Kỳ, người tham gia được tặng bưu thiếp chủ đề Hà Nội và chủ động lựa chọn hương thơm để tạo hương trên giấy, đóng dấu kỷ niệm, viết lời nhắn gửi tới người thân, bạn bè. Những bưu thiếp được dán tem có giá mặt từ 4.000 đồng trở lên có thể gửi đến bạn bè, người thân qua mạng lưới Bưu điện Việt Nam trên toàn quốc.

Với hoạt động “Sắc Màu Di Sản,” khách tham quan, đặc biệt các bạn nhỏ có thể tự tay phối màu trên những phôi tem khổ A4 in nét đen trắng, lấy cảm hứng từ danh lam thắng cảnh Hà Nội, trò chơi dân gian và truyện cổ tích Việt Nam.

Triển lãm cũng đồng thời giới thiệu 10 khung tem bưu chính có chủ đề “Tem: Kiến trúc và Di sản,” gồm 2 chuyên đề. Chuyên đề “Hà Nội thành phố tôi yêu” (Nhà sưu tập Phạm Hào): Hệ thống hóa các bộ tem khắc họa diện mạo Thủ đô, từ di tích lịch sử quốc gia (Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột) đến kiến trúc phố cổ, phố Pháp thế kỷ XIX, bốn mùa hoa và ẩm thực Hà thành.

Với hoạt động “Sắc Màu Di Sản”, khách tham quan, đặc biệt các bạn nhỏ có thể tự tay phối màu trên những phôi tem khổ A4 in nét đen trắng, lấy cảm hứng từ danh lam thắng cảnh Hà Nội, trò chơi dân gian và truyện cổ tích Việt Nam. (Ảnh: Vietnam Post)

Chuyên đề “Di sản kiến trúc Việt Nam trên Tem Bưu chính” (Nhà sưu tập Vũ Văn Tỵ): Phác họa hơn 4.000 năm lịch sử kiến trúc dân tộc qua các mẫu tem từ thời Văn Lang-Âu Lạc, Đại Việt, Chăm Pa đến kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc thiểu số, di sản Thế giới đến kiến trúc đương đại.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và trưng bày, triển lãm góp phần giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của tem bưu chính, đồng thời mở rộng cách công chúng tiếp cận di sản bằng công nghệ và các hình thức tương tác mới./.

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