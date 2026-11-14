Hai thập kỷ làm chủ công nghệ, ACIT ra mắt tủ trung thế đạt chứng nhận quốc tế

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và sức tự chủ của nền kinh tế.

Với doanh nghiệp, tự lực, tự cường không chỉ thể hiện ở năng lực sản xuất mà còn ở khả năng làm chủ công nghệ lõi, chủ động nghiên cứu, thiết kế và chế tạo những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, từng bước thay thế hàng nhập khẩu.

Hành trình 20 năm của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT) là một minh chứng cho hướng đi này, khi doanh nghiệp kiên trì đầu tư nghiên cứu, phát triển thiết bị điện mang thương hiệu Việt, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 14/11 tại Hà Nội, ACIT đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, sản xuất và cung ứng sản phẩm tủ điện trung thế chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước giai đoạn 2020-2025.

ACIT đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, sản xuất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dịp này, ông Phạm Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc ACIT, cũng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất tủ điện trung thế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đình Thắng cho biết, những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận đối với hành trình lao động bền bỉ, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của tập thể ACIT. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm lớn hơn đối với doanh nghiệp trong chặng đường phát triển tiếp theo.

"Muốn phát triển bền vững, doanh nghiệp phải từng bước xây dựng và làm chủ công nghệ cốt lõi, tạo ra những sản phẩm có giá trị thực chất phục vụ xã hội, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của thị trường," ông Phạm Đình Thắng nhấn mạnh.

Một trong những dấu ấn nổi bật của ACIT là quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng tủ điện trung thế. Đây là lĩnh vực đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, độ chính xác, độ tin cậy và các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vận hành. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị nhập khẩu, doanh nghiệp đã kiên trì đầu tư nghiên cứu, từng bước nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo và thử nghiệm sản phẩm trong nước.

Ông Phạm Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc ACIT, cũng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất tủ điện trung thế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hiện các sản phẩm của ACIT đã được ứng dụng tại hàng nghìn công trình, dự án trong và ngoài nước, phục vụ các lĩnh vực tòa nhà, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, hệ thống điện của EVN và năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, doanh nghiệp là một trong số ít đơn vị trong nước có đủ năng lực triển khai các dự án điện 500kV.

Trong khuôn khổ sự kiện, ACIT chính thức ra mắt sản phẩm tủ trung thế RMU ACSafe ở hai cấp điện áp 22kV và 40,5kV. Việc đưa sản phẩm mới ra thị trường, cùng với các chứng nhận thử nghiệm quốc tế của dòng tủ RMU ACSafe, tiếp tục đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển thiết bị điện chất lượng cao, có tỷ lệ nội địa hóa lớn và từng bước thay thế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Viện sỹ Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá cao hành trình phát triển của ACIT, đặc biệt là sự kiên trì đầu tư cho khoa học, công nghệ và đội ngũ kỹ sư.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá cao hành trình phát triển của ACIT, đặc biệt là sự kiên trì đầu tư cho khoa học, công nghệ và đội ngũ kỹ sư. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Giáo sư, Viện sỹ Trần Hồng Thái, điều đáng trân trọng ở ACIT không chỉ nằm ở quy mô sản xuất mà còn ở việc gắn hoạt động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật với nhu cầu thực tiễn và chất lượng sản phẩm. Những nỗ lực trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị điện đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, từng bước khẳng định vị thế của sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất: “Với chúng tôi, sự ghi nhận này càng có ý nghĩa bởi nó tôn vinh kết quả nghiên cứu ứng dụng xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp và được hiện thực hóa bằng sản phẩm công nghiệp”.

Ông bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với ACIT sẽ tạo điều kiện để hai bên cùng nghiên cứu, giải quyết các bài toán cụ thể về thiết bị điện, vật liệu tiên tiến, quản lý năng lượng, lưới điện thông minh và lưu trữ năng lượng. Qua đó, các kết quả nghiên cứu có thể được chuyển hóa thành công nghệ và sản phẩm phục vụ thị trường.

Đánh giá về định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới, Giáo sư, Viện sỹ Trần Hồng Thái cho rằng ACIT cần tiếp tục coi nghiên cứu và phát triển, năng lực thiết kế, thử nghiệm và làm chủ công nghệ là nền tảng phát triển dài hạn; đồng thời mở rộng kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác công nghệ.

Ông Phạm Đình Thắng cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần tăng tính tự chủ của nền công nghiệp trong nước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc doanh nghiệp tư nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Đây không chỉ là con đường nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần tăng tính tự chủ của nền công nghiệp trong nước.

Về phía ACIT, ông Phạm Đình Thắng cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung vào ba định hướng trọng tâm: tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển thông qua Viện Công nghệ và Kỹ thuật Ứng dụng Á Châu, hướng tới tự chủ công nghệ trong sản xuất thiết bị điện thông minh và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, quản trị tại các nhà máy, từng bước xây dựng nhà máy thông minh; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường để đội ngũ kỹ sư, chuyên gia phát huy năng lực sáng tạo./.

Doanh nghiệp, viện trường được đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân có thể gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ.