Đà Nẵng dành hơn 1.967 tỷ đồng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ngày 13/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và kết quả triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2026, thành phố bố trí hơn 1.967 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 3,58% tổng chi ngân sách địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, nhất là trong triển khai chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Để công tác chuyển đổi số đi sâu vào thực tiễn, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, xử lý dứt điểm những nhiệm vụ còn dang dở từ nay đến cuối năm 2026; trong đó, chú trọng giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thành các gói thầu hạ tầng còn tồn đọng.

Định hướng nhiệm vụ năm 2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp có thẩm quyền xác định các chỉ tiêu cụ thể; đưa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW vào hệ thống theo dõi của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).

Các địa phương, đơn vị cần chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ người dân; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Công an thành phố được giao tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tham mưu ban hành thông báo kết luận chính thức và tăng cường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của Công an thành phố - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 thành phố, trong 10 tháng năm 2026, Đà Nẵng đã hoàn thành 283 trong tổng số 447 nhiệm vụ được Trung ương và thành phố giao; 23 nhiệm vụ đang được triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn.

Thành phố đã phê duyệt các đề án thí điểm được Chính phủ giao gồm Sàn giao dịch dữ liệu gắn với hình thành Trung tâm tài chính quốc tế; Bản sao số (Digital Twin) và Blockchain thành phố. Đà Nẵng cũng là địa phương tiên phong triển khai dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink.

Đến tháng 11/2026, thành phố đã hoàn thành xóa 100% vùng lõm sóng tại các thôn, cụm dân cư và 9/9 điểm trường học vùng sâu, vùng xa; thử nghiệm thành công phương tiện bay không người lái (UAV) phục vụ giao hàng.

Trong lĩnh vực dữ liệu, Đà Nẵng đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị dữ liệu thành phố và Danh mục dữ liệu mở với 3.000 bộ dữ liệu kèm đặc tả giao diện lập trình ứng dụng (API) công khai, tạo điều kiện để doanh nghiệp, trường học và viện nghiên cứu khai thác.

Tỷ lệ thửa đất thuộc Nhóm 1 (đúng, đủ, sạch, sống) tại 33 xã, phường có cơ sở dữ liệu đạt 85,4%, tương ứng 952.117/1.115.188 thửa đất. Cùng với đó, 100% hồ sơ công việc tại các sở, ngành trọng điểm được xử lý trên môi trường điện tử.

Thành phố đã hoàn thành tích hợp Cổng đăng nhập một lần (SSO) qua VNeID, triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số; tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính có tần suất thực hiện cao và rà soát 1.906 thủ tục hành chính của các bộ, ngành nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu.

Tính đến ngày 12/11/2026, tổng nguồn vốn thành phố bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt hơn 1.967 tỷ đồng, chiếm 3,58% tổng chi ngân sách địa phương, vượt mục tiêu tối thiểu 3% theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Số vốn đã giải ngân đạt hơn 1.309 tỷ đồng, tương đương 66,6%./.

Đà Nẵng kết nối dữ liệu, hình thành trung tâm điều hành số Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) năm 2026.